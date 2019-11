vor 34 Min.

Theater Burgheim: Was ein rostiger Nagel bewirken kann

Der Pfarrgemeinderat Burgheim zeigt das Stück „Da Pfennigfuchser“. Es ist eine gelungene Aufführung.

Von Thomas Bauch

Seine mittlerweile zehnte Aufführung bringt der Burgheimer Pfarrgemeinderat mit der bayerischen Komödie „Da Pfennigfuchser“ von Peter Landstorfer auf die Bühne. Bei der Premiere am Freitagabend im Pfarrzentrum konnten die Laiendarsteller mit ihrem Spiel voll und ganz überzeugen. Zur Freude der Besucher war in der Aufführung auch wieder einiges an Lokalkolorit mit eingebaut. Dass es den Gästen gefallen hat, zeigte der große Applaus am Ende, mit dem sie die Leistung der Schauspieler und der weiteren Beteiligten (Regie, Maske, Technik und Bühnenbau) belohnten.

Der Vorhang hob sich. Ab diesem Moment konnte Fred Braumandl das Publikum als Bauer Dugg Bertl voll davon überzeugen, dass er ein richtiger „Pfennigfuchser“ ist und wirklich darauf bedacht ist, kein unnötiges Geld auszugeben. Das bekommen der Knecht Dengl, gespielt von Ralf Beßle, und die Magd Vroni, gespielt von Anna-Marie Schuster, sowie die Hauser Mare, verkörpert durch Bianca Schneider, täglich zu spüren – sei es bei der Abrechnung der Ausgaben, beim Tanz oder dem Auffüllen von Toilettenpapier mittels alten Zeitungspapiers. Die Drei spielen ihre Rolle überzeugend. Sie nehmen ihren geizigen Bauern Dugg so, wie er nun einmal ist, und haben sich damit längst arrangiert.

Schröpfen ist gut geeignet, um den gutgläubigen Bertl Dugg Geld aus der Tasche zu ziehen. Bild: Thomas Bauch

Wer beim Theaterstück in Burgheim besonders auffällt

Sabine Faller tritt in diesem Jahr als Nonne auf und versucht, als Schwester Gibmera den Bauer Dugg zum Spenden zu animieren, was jedoch angesichts dessen Geiz eine richtige Herausforderung darstellt. Eine alte Bekannte im Team der Theaterspieler ist auch Karin Feurer, die die Zwagerin spielt, eine alte Bekannte des Bauer Dugg, die es auf ihn und sein Geld abgesehen hat. Erstmals im Ensemble ist Uli Ottilinger, der den neuen Sparkassenleiter Gernot Nigel gibt und sich gut in das Spielerteam einreiht.

Eine Augenweide ist der Auftritt von Richard Stautner als Schuster Zwirnschartner, der sein verdientes Geld lieber zum „Brucki“ in das Gasthaus bringt, statt etwas auf die hohe Kante zu legen, sehr zum Ärger von Bauer Dugg, der dies gar nicht verstehen mag. Ein weiteres Highlight ist erneut Manfred Braun, der den Bader und Totengräber Endwartner mimt. Ihm nimmt man es jederzeit ab, dass er mit seiner Art den Leuten jederzeit das Geld aus der Tasche zieht, sei es mit Tinkturen für die Damenwelt, welche die Herren schwach machen sollen, oder auch mit anderen medizinischen Diensten, immer nach dem Motto: „Und wenn nix hilft, dann bin ich auch noch Totengräber.“

Als nun der Bauer Dugg in einen rostigen Nagel tritt, sieht Endwartner die Chance, ihm eine Lektion zu erteilen. Er redet ihm eine Blutvergiftung ein und prophezeit ein baldiges Ende des „Pfennigfuchsers“, um ihn so die Augen zu öffnen.

Der Dengl (Ralf Beßle) mag die Magd Vroni (Anna-Maria Schuster) schon recht gern – egal von welcher Seite er sie betrachtet. Bild: Thomas Bauch

Theater Burgheim: Es gibt noch Restkarten

Damit beginnt die Läuterung des Dugg Bertl, die sehr glaubhaft von Fred Braumandl verkörpert wird. Ein besonderes Vergnügen für die Gäste ist die Szene, bei der sich alle um den Verletzten Dugg mit dem herausstehenden Nagel kümmern, wobei sich hier nicht nur Richard Stautner besonders hervortut, sondern alle Akteure großes Kino bieten.

Fazit: Das Team des Pfarrgemeinderates zeigt einmal mehr eine überaus gelunge Aufführung. Die Spielleiter Silke Braun und Christa Baumgartner haben ihre Schauspieler gefordert und zu großen Leistungen animiert. Die Liebe zum Detail sticht auch in der Inszenierung, im Bühnenbild und der Technik, hervor. Es ist ein würdiger Auftritt zum Zehnjährigen.

In der Bäckerei Käs gibt es noch Restkarten für die Aufführungen am Donnerstag und Freitag, 14. und 15. November, jeweils um 20 Uhr.

