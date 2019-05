vor 60 Min.

Theater: Burgheimer sind dunkler Gestalt auf der Spur

Die „Fünfte lustige Radltour durch die Gemeinde Burgheim“ steht an. In dem selbst geschriebenen Theaterstück dreht sich wieder alles um lokale Geschehnisse.

Was einst als Versuch startete, hat sich inzwischen als fester Termin im Burgheimer Veranstaltungskalender etabliert. Nun feiert die Auftaktveranstaltung des Radfahrervereins Burgheim zum Volksradfahren sogar ein kleines Jubiläum. Denn bereits zum fünften Mal wird als Einstimmung am Vorabend von Christi Himmelfahrt ein humorvoller Dreiakter organisiert – dieses Jahr mit dem Titel „Fünfte lustige Radltour durch die Gemeinde Burgheim“.

Zur Handlung: Wenn eine dunkle Gestalt durch die friedliche Marktgemeinde huscht und dort ihr Unwesen treibt, dann ist wahrlich Vorsicht geboten. Zum Glück besitzt Burgheim sorgsame Bewohner und Gemeindemitarbeiter, die alles unternehmen, um dem Spuk auf die Schliche zu kommen. Mit dabei von der Partie sind selbstverständlich auch dieses Jahr die beiden Dorfweiber Gudrun und Annelies (gespielt von Elena Faller und Carina Hackl), die wieder ordentlich Klatsch und Tratsch aus dem Burgheimer Gemeindeleben im Gepäck haben. Zum Glück müssen sie diesen nicht lange mit sich herumschleppen, denn sie treffen schon bald auf den ein oder anderen (bekannten) Dorfbewohner. Und so führen die beiden Frauen die Zuschauer in den drei Akten an die wichtigsten Burgheimer Hotspots. Also dorthin, wo sich die spannendsten Geschichten im vergangenen Jahr ereignet haben. Neben dem Besuch eines örtlichen Sportvereins und der neuen Burgheimer „Augenweide“ wird es daher – und wie soll es auch anders sein – natürlich ins Rathaus gehen.

Heuer geht es bei der „Fünften lustigen Radltour durch die Gemeinde Burgheim“ auch musikalisch zu

Mit einem Augenzwinkern verrät Theaterspielerin Margit Kugler, dass es dieses Jahr sogar richtig musikalisch wird und Blumen nicht nur politisch aktuell eine wichtige Rolle spielen. Besucher der Veranstaltung dürfen sich wieder auf die eingespielte Besetzung der letzten Jahre freuen. Die weiteren Theaterspieler (Anton Kugler, Markus Schmid, Magdalena Dußmann, Roland Weigl, Anna-Lena Jester und Markus Diepold) runden das Ensemble ab.

Die Auftaktveranstaltung des Radfahrervereins Burgheim beginnt am Mittwoch, 29. Mai, um 20 Uhr beim Kellerwirt in Burgheim, Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Schnell sein lohnt sich: Wer Lust auf das unterhaltsame Programm bekommen hat, kann sich beim Kartenvorverkauf eine Karte sichern. Der Vorverkauf startet ab morgigen Mittwoch, 8. Mai, statt. Karten sind bei der Bäckerei Käs in Burgheim zu erhalten.

Der Kartenvorverkauf findet in der Bäckerei Käs in Burgheim statt. Der Eintritt kostet sechs Euro, mit Schäufele, Knödel und Blaukraut 14 Euro (nur gegen Bestellung im Vorverkauf). Weitere Speisen gibt es vor Ort: Currywurst und Pommes, außerdem Wurstsalat mit Brot. An der Abendkasse kostet der Eintritt sieben Euro (nur solange der Vorrat reicht). (roja)

