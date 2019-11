vor 21 Min.

Theaterfreunde Rennertshofen: Für heuer hat sich’s ausgespielt

Ohne Spielstätte kein Theater. Warum die Theaterfreunde Rennertshofen solche Situationen schon gewohnt sind.

Von Michael Geyer

Eigentlich müssten die Rennertshofener Theaterfreunde schon lange für ihr Herbsttheater proben. Doch daraus wird heuer nichts. Schade, denn die Zuschauer erinnern sich bei dieser Nachricht wohl jetzt mit Wehmut an die mitreißende Vorstellung von „Ratsch und Tratsch“ im vergangenen Herbst.

Die Vereinsleitung informierte kürzlich ihre Mitglieder, dass das mittlerweile traditionelle Herbsttheater dieses Jahr leider entfallen muss, weil der Verein derzeit keine geeignete Spielstätte hat. Der bisherige Pächter der Gaststätte „Kontrast Sportsbar“, der den dazugehörigen Saal des ehemaligen Dirnbräu den Theaterspielern zur Verfügung gestellt hatte, hat den Betrieb der Gaststätte eingestellt.

„Kontrast Sportsbar“ in Rennertshofen hat den Betrieb eingestellt

Für den Verein ist diese Situation allerdings nicht neu. Die Akteure mussten auch schon nach der Saison 2012 aus dem alten Pfarrheim heraus, weil es abgerissen wurde. Für das Herbsttheater 2013 stellte die Firma Donau Trockenbau DTB ihre neue Halle zur Verfügung. Ein Jahr später spielten die Theaterfreunde in der ehemaligen „Musikmanege“, sprich dem Welschbräusaal. Doch auch im inzwischen vom neuen Besitzer renovierten Saal des Welschbräu fanden sie keine Dauerbleibe, weil der Wirtschaft und Saal zusperrte.

Mit dem Dirnbräusaal schien 2017 die Herbergssuche endgültig gelöst. Doch jetzt kam überraschend die Kündigung. Der Verein ist jedoch bestrebt, zeitnah eine Lösung zu finden. Alle sonstigen Veranstaltungen für 2019, wie das Sankt-Martin-Spiel, das Weihnachtstheater der Kinder und die Weihnachtsfeier des Vereins am Freitag, 20. Dezember, im Kegelheim sind davon nicht berührt.

Die Veranstaltungen 2019 der Theaterfreunde sind nicht betroffen

Der Vorstand hofft, dass bis zum Jugendtheater im Frühjahr die Probleme gelöst sind. Aktuell hätten sich zwar zwei mögliche Vorschläge ergeben, schreibt Vorsitzender Helmut Meier in einem Rundschreiben an die Mitglieder. „Jedoch konnte wegen bürokratischer Hürden, Urlaubszeit etc. bis dato noch keine Entscheidung zu Gunsten der Theaterfreunde getroffen werden. Zudem wäre in beiden Fällen noch ein nicht unerheblicher baulicher und auch finanzieller Aufwand zu stemmen“, befürchtet der Vorsitzende.

