Thomas Schmidberger löst Frank Klingenbeck ab

Die Freiwillige Feuerwehr Ambach hat einen neuen Vorsitzenden. Zahlreiche Ehrungen standen an

Von Doris Bednarz

Schnell und reibungslos gingen die turnusmäßigen Neuwahlen bei der Freiwilligen Feuerwehr Ambach über die Bühne. Neben zahlreichen Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft wurden Karl Kranz und Josef Bauch zu Ehrenvorständen und Peter Schlicker zum Ehrenkommandant ernannt. Zwei neue Vorsitzende werden den Verein für die nächsten sechs Jahre leiten. Thomas Schmidberger wurde zum 1. Vorsitzenden gewählt. Er übernimmt den Posten von Frank Klingenbeck. Der neue 2. Vorsitzende, Markus Wilharm, löste Bernhard Schoder ab, der dieses Amt 24 Jahre lang ausfüllte.

Zu Beginn der Versammlung stand der Jahresrückblick von Kommandant Erwin Neff auf dem Programm. Auf 27 Aktive und drei Feuerwehranwärter könne sich die Freiwillige Feuerwehr in Ambach verlassen. Die Feuerwehrleute absolvierten acht Schul- und Einsatzübungen. Alle 25 Unterflur- und vier Oberflurhydranten wurden gespült. Eine Übung fand in der Nacht statt, außerdem bildeten sich die Floriansjünger in Gerätekunde und Unfallverhütungsvorschrift weiter. Die Jugendlichen Theresa Zech, Katharina Steiner und David Fischer absolvierten erfolgreich den Wissenstest in Ehekirchen.

Zum Glück wurde die Ambacher wehr 2017 nur einmal zum Einsatz gerufen: Mitte August überschlug sich eine Motorradfahrerin auf der Staatsstraße 2035. Im Rahmen der Brandschutzwoche fand am Anfang Juli in Schönesberg eine Übung statt. Szenario war ein Stadel, bei dem der Dachstuhl brannte. Die Aufgabenstellung war: Rauchentwicklung im Innenbereich mit vermissten und eingeklemmten Personen. Der Auftrag der Ambacher war die Wasserentnahme beim Unterflurhydranten und das Abschirmen des Nachbargebäudes mit zwei C-Rohren. An der Übung beteiligten sich Feuerwehren aus Schönesberg, Ehekirchen und 19 Mann aus Ambach. Die Feuerwehrler bewiesen, dass sie bestens vorbereitet und hervorragend ausgebildet sind. Die Truppe demonstrierte ihre Schlagkraft und den perfekten Umgang mit den Einsatzgeräten.

Junge Mitglieder ließen sich wählen

Nach einem kurzen Rückblick von Schriftführer Thomas Schmidberger und dem Kassenbericht von Markus Kranz gingen die Neuwahlen mit Hilfe des Wahlleiters, Bürgermeister Günter Gamisch, zügig über die Bühne. Der Rathauschef bedankte sich bei allen Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr Ambach. Kreisbrandinspektor Peter Mayer lobte den Fleiß und die Einsatzbereitschaft seiner Kameraden aus Ambach. Kassier Markus Kranz wurde wieder in seinem Amt bestätigt. Sehr erfreulich ist auch, dass sich die Jugend auf weitere Posten wählen ließ. Die 19-jährige Anna Schmidberger ist neue Schriftführerin und zusätzlich zu den langjährigen Beisitzern Markus Schmid und Christian Schlicker wählten die Kameraden Alexander Zech (19) und Barbara Schmid (18).

Letzter Tagesordnungspunkt der Versammlung war der Blick auf das neue Jahr: Kommandant Erwin Neff erinnerte an die Floriansmesse am 5. Mai in Buch und das Feuerwehrjubiläum in Wiesenbach.