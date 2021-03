vor 18 Min.

Tiefflüge über Neuburg: Das plant das Jagdgeschwader zum Jubiläum

Zum Jubiläum des Neuburger Jagdgeschwaders sind diverse, pandemiegerechte Aktionen in Neuburg geplant. Höhepunkte sind zwei Überflüge über die Stadt. Eine Übersicht.

Von Andreas Schopf

Am 5. Mai feiert das Taktische Luftwaffengeschwader 74 seinen 60. Geburtstag. Ein rundes Jubiläum, das eigentlich standesgemäß gefeiert werden sollte, im Rahmen eines „Tags der Bundeswehr“. Eine solche Großveranstaltung ist in Corona-Zeiten nicht möglich – zumindest vor Ort. Als digitale Variante soll der Tag stattfinden. Trotz der Umstände plant das Neuburger Geschwader einige Aktionen zum Jubiläum. Natürlich erschwert die unklare Corona-Entwicklung die Planungen der Verantwortlichen. „Alles steht unter Corona-Vorbehalt“, sagt Oberstleutnant Thomas Berger. Es kann sein, dass die Pandemie einige Vorhaben platzen lässt. „Was durchführbar ist, wollen wir aber durchführen“, betont Berger. Ein Überblick über die aktuellen Planungen:

Neuburger Jagdgeschwader: Das ist zum Jubiläum geplant

Aktionstag Zum Jubiläum am Mittwoch, 5. Mai, wird es, Corona zum Trotz, einen Aktionstag geben. Spektakulärste Elemente werden zwei Überflüge über Neuburg sein, einer um 10 Uhr, einer um 15 Uhr. Flieger werden von Weichering kommend über den Flugplatz und den Südpark in Richtung Staustufe Bittenbrunn fliegen. Dabei sollen sie auf der Mindestflughöhe von 300 Metern unterwegs sein. Laut Berger wird es sich auf jeden Fall um vier Eurofighter handeln. Dazu könnten möglicherweise Gast-Maschinen kommen. Angedacht ist unter anderem ein Transall-Transportflugzeug. Hierzu ist man noch in der Abstimmung.

Zwischen den Überflügen sind an der Basis in Zell Jubiläumsgottesdienst sowie -appell geplant. Wie genau diese Punkte ablaufen werden und wie viele Gäste dabei sein können, ist angesichts des Pandemiegeschehens noch nicht absehbar, sagt Berger. Sollten es die Corona-Zahlen und das Wetter erlauben, soll der Appell im Freien stattfinden. Mithilfe von Abstandsregelungen könnten dann möglicherweise 300 bis 400 Beteiligte auflaufen, so die Vorstellung der Verantwortlichen. Bei schlechtem Wetter müsste man sich im Inneren nach aktueller Planung auf 100 bis 150 Beteiligte beschränken. „Wir müssen kurzfristig planen“, sagt Berger. Bei negativer Entwicklung der Corona-Zahlen sei auch eine komplette Absage dieses Punktes denkbar. Bereits jetzt abgesagt hat man den angedachten Feldkücheneinsatz auf dem Wochenmarkt. „Das ist leider nicht machbar.“

Taktisches Luftwaffengeschwader 74 Neuburg: Trotz Corona ein Jubiläumstag

Begleitaktionen Zum Jubiläum plant das Jagdgeschwader diverse weitere Aktionen. Beispielsweise soll es einen Museumstag im hauseigenen Museum geben. Der Termin wurde coronabedingt verschoben, von Anfang Mai auf frühestens Juni. Die Verantwortlichen hoffen, dass die Corona-Zahlen bis dahin den Museumstag ermöglichen. Außerdem wird das Jagdgeschwader ein ausgemustertes Phantom-Flugzeug aufbereiten und auf einem Sockel vor der Einfahrt zur Wilhelm-Frankl-Kaserne präsentieren. Des Weiteren wird ein fünfminütiger Jubiläums-Film über das Jagdgeschwader produziert, unter anderem mit Informationen zu Geschichte und Technik. Auch eine Kurzversion des Films ist geplant.

Zum Mitmachen Um die Bevölkerung zum Jubiläum miteinzubinden, wird es Aktionen zum Mitmachen geben. Kinder können sich über die Osterferien mit einem Ausmalbild mit Neuburger Motiv beschäftigen und dieses einsenden. Per Losverfahren werden Gewinner ermittelt, die Preise bekommen. Ältere können sich an einem Kreuzworträtsel probieren. Auch hierzu werden unter Einsendern Preise ermittelt. Möglich wäre beispielsweise eine Geschwader-Besichtigung, je nach Corona-Lage, kündigt Berger an.

Jubiläum: Neuburger Jagdgeschwader sucht Geburtstagskinder

Geburtstagskinder Das Jagdgeschwader sucht Geburtstagskinder, die am 5. Mai ebenfalls 60 werden. Diejenigen sollen sich bis zum 23. April unter dem Betreff „Geburtstagskind“ und einer Ausweis- oder Führerscheinkopie an diese Adresse wenden: TaktLwG74Jubilaeum@bundeswehr.org. Unter den Einsendern werden Preise verlost.

Corona Unabhängig vom Jubiläum teilt Berger mit, dass die Amtshilfe der Neuburger Soldaten im Uniklinikum Augsburg um vier Wochen, also bis Ende April, verlängert wurde.

