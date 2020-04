vor 56 Min.

Tiefgarage Fürstgarten termingerecht geöffnet

Plus Sanierung für 350.000 Euro ist abgeschlossen. Geparkt wird weiterhin noch ohne Schranken. Was aus dem früheren Luftschutzbunker so alles entsorgt wurde.

Von Winfried Rein

Versprochen, gehalten: Die Stadtwerke wollten die Sanierung der Tiefgarage Fürstgarten bis zum 9. April abschließen. Das hat funktioniert, seit Gründonnerstag ist der Parkkeller an der Münchener Straße wieder geöffnet.

