Tierhilfe Jonathan: Vorsitzender schmeißt hin

Plus Gerade feiert der Verein sein zehntes Jubiläum. Doch die Ausstellung verärgerte Michael Wittmann.

Am vergangenen Freitag wurde das zehnte Jubiläum gefeiert, doch intern brodelte es bereits. Der Vorsitzende der Tierhilfe Jonathan hat jetzt Konsequenzen gezogen und seinen Rücktritt angekündigt. Mit sofortiger Wirkung lässt Michael Wittmann sein Amt, das er acht Jahre innehatte, ruhen.

Der Verein wurde 2009 gegründet, doch schon seit mehr als einem Jahrzehnt davor pflegt eine Gruppe von engagierten Tierfreunden Wildtiere gesund. Greifvögel, die sich in Absperrzäunen verfangen haben, Singvögel, die gegen Fensterscheiben geflogen sind, Feldhasen, deren Mutter überfahren wurde, Füchse, Schafe, Ziegen – aus der gesamten Region bringen tierliebe Menschen die verletzten und hilfsbedürftigen Wildtiere zu den Pflegestationen der Tierhilfe Jonathan. Dafür bekam der Verein 2013 den Bayerischen Tierschutzpreis und 2017 den Umweltpreis der Stadt Neuburg.

Die Tierhilfe Jonathan feiert zehntes Jubiläum

Doch seit geraumer Zeit gebe es interne Querelen, wie Wittmann berichtet. Schon seit einigen Monaten habe er deswegen über einen Rücktritt nachgedacht. Die Ausstellung, mit der sich der Verein zum zehnten Geburtstag der Öffentlichkeit präsentieren möchte, habe schließlich das Fass zum Überlaufen gebracht. „Ich war mit der Veranstaltung in dieser Form nicht einverstanden“, gibt Wittmann unumwunden zu. In seinen Augen stehen bei der Ausstellung im Bürgerhaus im Ostend die Tiere viel zu sehr im Hintergrund, während sich ein paar Personen in die erste Reihe drängen.

Noch bis Ende Januar sind die 45 Bilder im Bürgerhaus im Ostend zu den regulären Öffnungszeiten zu sehen, die Andreas Kopernik zusammen mit seiner Lebensgefährtin Margit Schuhmann hauptverantwortlich zusammengestellt hat. Beide leiten die Pflegestelle Neuburg.

Die Ausstellung der Tierhilfe ist im Bürgerhaus Ostend zu sehen

Die Legislaturperiode des aktuellen Vorstands läuft noch bis März nächsten Jahres. Bis dahin bleibt der Stuhl des Vorsitzenden voraussichtlich erst einmal leer, berichtet Kassier Günter Neuner. Er, wie auch der Rest des Vorstandes, seien sehr überrascht gewesen von dem drastischen Schritt Michael Wittmanns: „Er hat vieles, was ihm negativ auffiel, hinuntergeschluckt. Zu viel, wie es scheint.“

Nun gilt es also einen Nachfolger zu suchen. Neuner hat bereits einen Kandidaten im Auge, von dem er bereits „hellgrünes Licht“ signalisiert bekommen habe. Die Pflegestellen seien von dem Rücktritt nicht beeinträchtigt, wie Wittmann und Neuner unisono bestätigen. Sowohl die für Vögel in Neuburg, wie auch die Pflegestelle in Karlskron-Mändlfeld von Martina Oblinger arbeiten ohnehin relativ autark.