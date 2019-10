Tierhilfe Jonathan feiert Jubiläum

Plus Die Tierhilfe Jonathan feiert ihr zehnjähriges Bestehen mit einer Ausstellung im Bürgerhaus Ostend. Den Verein plagen aber Mitgliedersorgen.

Verletzte Vögel, lädierte Feldhasenbabys und angeschossene Füchse – sie alle sind bereits bei der Tierhilfe Jonathan gelandet. Seit zehn Jahren kümmern sich die Mitglieder des Vereins um Tiere in Not, vorwiegend aus der Region 10, in Einzelfällen aber auch weit darüber hinaus. Rund 500 Fälle betreut der Verein jährlich, für sein Engagement wurde er unter anderem bereits mit dem Bayerischen Tierschutzpreis ausgezeichnet. Sein zehnjähriges Bestehen feiert er mit einer Foto-Ausstellung im Bürgerhaus Ostend, die am Freitag, 18. Oktober, feierlich eröffnet wird. Wir haben uns im Vorfeld mit Gründungs- und Vorstandsmitglied Günter Neuner unterhalten.

Auch einen Eisvogel hat die Tierhilfe Jonathan bereits aufgenommen. Bild: Andreas Kopernik

Herr Neuner, woher kommt der Name Tierhilfe Jonathan?

Neuner: Unser Namensgeber ist eine Möwe, nach dem weltberühmten Roman und Film von Richard Bach. Manchmal werden wir aber auch am Telefon mit Herr oder Frau „Jonathan“ angesprochen (lacht).

Wie kam es vor zehn Jahren zu der Gründung des Vereins?

Neuner: Der eigentliche Ursprung liegt bereits 24 Jahre zurück, durch die abendliche Rettung eines etwa fingernagelgroßen Spatzenbabys, von Ameisen befallen und schon ziemlich kalt. Die Rettung gelang und nach einem Zeitungsbericht stieg der Bekanntheitsgrad, über die Jahre wurden uns immer mehr Tiere zugetragen, bis sich 14 Tierfreunde am 15. Oktober 2009 versammelten und einen Verein für Wildvogelhilfe, Tier und Natur gründeten.

Welches Ziel steht hinter dem Verein?

Neuner: Fensterscheiben, Straßen, Autos, Hauskatzen, Betonwüsten, Stürme, vergiftete Gärten und Felder erschweren zunehmend das Leben der Tiere in der Natur. Die dadurch betroffenen oder verletzten Kreaturen finden nur schwer Hilfe. In diesen Fällen Abhilfe zu schaffen, war und ist unser Ansatz!

Wie hat sich der Verein in der Zwischenzeit entwickelt?

Neuner: Der Start war etwas holprig, denn durch Ausgaben und Gebühren und fast keine Einnahmen betrug der Kassenstand im September des ersten Jahres gerade mal 16 Euro. Inzwischen freuen wir uns über einen hohen Bekanntheitsgrad und durften uns bereits im Jahr 2013 über den Bayerischen Tierschutzpreis und 2017 über den Umweltpreis der Stadt Neuburg freuen.

14 Bilder Bilder der Ausstellung der Tierhilfe Jonathan Bild: Martina Oblinger

Um wie viele Tiere kümmern Sie sich jährlich?

Neuner: Mittlerweile haben wir jedes Jahr bis zu 500 Fälle aus fünf Landkreisen und der uns sehr belastenden Großstadt Ingolstadt. Dies bringt unser kleines Team an Ehrenamtlichen öfter an die Grenzen des Machbaren und der Belastbarkeit, so dass wir auch in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal einen kurzfristigen Aufnahmestopp einlegen mussten. Und auch dafür schon Kritik ernteten. Denn oft wird fälschlicherweise erwartet, dass wir ein ständig besetztes Tierheim mit Abholservice sind. Dem ist aber nicht so.

Wie viele Mitglieder hat die Tierhilfe Jonathan?

Neuner: Wir sind aktuell 101 Mitglieder, davon kümmern sich aber nur wenige aktiv um die Tiere. Wir betreiben aktuell zwei amtlich zertifizierte Hauptpflegestellen und drei Assistenzstellen, arbeiten ausschließlich ehrenamtlich und finanzieren uns nur durch Spenden und Beiträge. Bei uns fallen jährlich allein Futterkosten in Höhe von knapp 10.000 Euro an. Dazu kommen Ausgaben für die Volieren, Medikamente und so weiter.

Sie betreiben auch Öffentlichkeitsarbeit, wo sind Sie in der Region unterwegs?

Neuner: Ja, wir wollen mehr Verständnis für Tiere und Natur schaffen. Daher sind wir seit Jahren in der Tilly-Wirtschafts-und Realschule Ingolstadt präsent, Kindergarten- und Schülergruppen besuchen uns ebenso wie wir jährlich das Ferienprogramm des Kreisjugendrings unterstützen.

Und nun die Ausstellung...

Neuner: Ja, kein Wort sagt mehr als 45 Bilder, so ähnlich könnte man in Anlehnung an eine bekannte chinesische Weisheit sagen. Hauptinitiator der Ausstellung ist unser Vereinsfotograf Andreas Kopernik, der zusammen mit seiner Lebensgefährtin, Margit Schuhmann die Pflegestelle Neuburg betreibt. Ein Schwerpunkt dort ist unter anderem die Versorgung von Greifvögeln. Die zweite Komponente der Bilder stammt von der Pflegestelle Mändlfeld-Karlskron, die von Martina Oblinger und Michael Wittmann betreut wird. Dort landen in der Regel nicht gefiederte Kreaturen wie Feldhasen- und Marderbabys, Fuchs, Schaf, Ziege und Co.

Wann ist die Ausstellung zu sehen?

Neuner: Die Ausstellung wird am Freitag, 18. Oktober, um 19 Uhr offiziell eröffnet. Zur Eröffnung wird unter anderem Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling erwartet. Die Ausstellung läuft bis Ende Januar und ist während der regulären Öffnungszeiten des Bürgerhauses Ostend zu sehen.

Eine junge Ziege fand Unterschlupf bei der Tierhilfe. Bild: Martina Oblinger

Wer sich für die Arbeit des Vereins interessiert, sich engagieren oder Mitglied werden möchte, findet ausführliche Informationen auf der Vereinshomepage unter www.tierhilfe-jonathan.de. Darüber hinaus freut sich die Tierhilfe Jonathan über Spenden auf folgendes Konto: Tierhilfe Jonathan e.V., IBAN: DE85 7215 2070 0005 5816 73, BIC: BYLADEM1NEB, Sparkasse Neuburg-Rain.