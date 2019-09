vor 29 Min.

Tierische Gaudi im Brandlbad

Bei einem ganz besonderen Badetag kommen Hunde und ihre Halter voll auf ihre Kosten

Von Annemarie Meilinger

Um zwei Uhr nachmittags stand sie am Sonntag nochmals Schlange vor der Kasse des Brandlbads. Allerdings hörten die Badegäste auf die Namen Flocke, Struppi und Bunny, Rex und Jimmy. Und sie wollten alle nur das eine: Endlich von der Leine gelassen werden und hinein ins Wasser.

Am letzten geöffneten Tag vor der Winterpause war nur noch für Hunde Baden erlaubt. Die Chlorzugabe war schon vor Tagen abgestellt worden und das Wasser wird über den Winter teilweise abgelassen. Deshalb bieten viele Bäder Hundefreunden an, ihre Vierbeiner ins Nass zu schicken. Doch nicht alle sind begeistert: Während die einen schon mit Hundsdappern, einem laut Lexikon „kraftraubenden und nicht besonders effektiven Schwimmstil“ Spielzeug apportieren, schleichen andere ums Becken und betrachten misstrauisch die glitzernde Wasseroberfläche. Der Star des Nachmittags ist die schwarze Retrieverhündin Bonny. Sie hüpft immer wieder mit einem riesigen Sprung beherzt in die Fluten und apportiert die rote Frisbeescheibe, die ihre Begleiter hineinwerfen. Bonnies vierköpfige Menschenfamilie ist eigens aus Aresing angereist, um dem Hund den Spaß zu gönnen. „Normalerweise badet sie in der Weilach, aber die hat fast kein Wasser mehr“, sagt Frauchen und freut sich mit dem Hund über die Möglichkeit zum Austoben. Um 16 Uhr waren weit über hundert Vierbeiner im Bad und damit viel mehr als im Vorjahr berichtet Carina Schimmer von der Hundeschule „Powwerdogs“ aus Schönfeld, die das Ereignis organisiert hat. Nachdem sie von ähnlichen Aktionen in anderen Freibädern gehört hatte, fragte sie bei den Stadtwerken an und stieß auf Zustimmung. Bei schönstem Badewetter hatten die Vierbeiner und ihre Begleiter einen Nachmittag lang viel Spaß und die „durchwachsene“ Badesaison einen tierisch guten Abschluss. (amei)

Eine Bildergalerie finden Sie unter www.augsburger-allgemeine/neuburg.

