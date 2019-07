vor 8 Min.

Tipps zum Thema Biomüll in heißen Zeiten

Wenn es im Sommer heiß wird, kann es zu unangenehmen Gerüchen oder Maden in der Biotonne kommen. Die Landkreisbetriebe kennen ein paar kleine Kniffe, wie sich diese Probleme einfach vermeiden lassen

Wenn die Temperaturen auf hochsommerliche Höhen klettern, kann es zu unangenehmen Gerüchen und auch mal zu Maden in der Biotonne kommen. Mit ein paar kleinen Kniffen lassen sich diese Probleme ganz einfach vermeiden. Hier ein paar Tipps von den Landkreisbetrieben.

Biomüll soll so trocken wie möglich gehalten werden. Die Landkreisbetriebe raten dazu, den Sammelbehälter in der Küche mit einem Bioabfallbeutel aus Papier (im Handel erhältlich), alten Papiertüten ohne Sichtfolie zum Beispiel vom Bäcker oder Zeitungspapier auszukleiden. Sauberes Papier gehört zwar normalerweise auf den Wertstoffhof, ist aber in kleinen Mengen durchaus für die Biotonne geeignet.

Die Bioabfälle sollen nicht in Plastiktüten oder kompostierbaren Biokompost-Müllbeuteln in die Tonne gegeben werden. Die kompostierbaren Biokompost-Müllbeutel können bei der maschinellen Aussortierung in der Verwertungsanlage nicht von normalen Plastiktüten unterschieden werden. Kompostierbare Biokompost-Müllbeutel und Plastikbeutel werden aufwendig aussortiert und müssen teuer entsorgt werden. Wer auf Biomülltüten nicht verzichten möchte, soll künftig bitte Papiertüten kaufen. Die Biomülltüten aus Papier sind auch in feuchtem Zustand reißfest und sind vollständig kompostierbar. erworben werden können die Papiertüten mittlerweile in vielen Supermärkten, Discountern und Drogerien.

Jeder soll daran denken, dass auch verschimmelte Lebensmittel nur ohne Verpackung in der Biotonne entsorgt werden dürfen!

Benutzte Servietten, Küchenrollenpapier und Taschentücher aus Papier zum Bioabfall dazugeben, weil diese Materialien Feuchtigkeit in der Biotonne binden.

Nicht vergessen, den Bioabfalleimer in der Küche immer mit einem Deckel gut zu verschließen und ihn regelmäßig entleeren und reinigen, am besten zweimal pro Woche.

Keine Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Suppen oder Soßen in die Biotonne geben. Sehr feuchte Abfälle, wie Kaffeefilter, erst entsorgen, wenn sie abgetropft sind.

Eiweißhaltige Speisereste, zum Beispiel Wurst und Fleisch, zusätzlich in einem Blatt Zeitungspapier einschlagen.

Das Auslegen der Biotonne sollte mit Zeitungspapier (kein Buntpapier wie Zeitschriften und Ähnliches) erfolgen. Stark verschmutzte Tonnen sollen nach der Leerung ausgewaschen werden. Die Landkreisbetriebe empfehlen, die Biotonne möglichst an einen schattigen, kühlen Platz zu stellen und den Tonnendeckel stets geschlossen zu halten.

Sollten dann doch einmal Maden in der Biotonne auftreten, kann man durch Einstreuen von einer Handvoll Gesteinsmehl oder gelöschtem Kalk („Weißkalkhydrat“, im Baumarkt erhältlich) rasche Abhilfe schaffen. (nr)

Weitere Infos im Internet unter www.landkreisbetriebe.de/biomuell