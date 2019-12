Tisch reserviert, niemand kommt - das sagen Gastronomen

Plus Ein Tisch im Restaurant ist reserviert – aber die Gäste erscheinen nicht. Solche Fälle sind ärgerlich für Gastronomen. Das hat teils Folgen für die Gäste.

Erst kürzlich ist es wieder passiert: Karl Deiml hat im Gasthof Neuwirt eine Reservierung für zehn Personen entgegengenommen. Gekommen sind aber lediglich sechs. „Das ist ärgerlich“, sagt er. Erst reservieren und dann nicht erscheinen – in der Gastronomie heißt dieses Phänomen „No Show“. „Das passiert leider immer öfter. Und das macht es so problematisch“, sagt Deiml. Und es sei kein reines Großstadtphänomen, auch in Neuburg und der Region würde diese Unart immer mehr um sich greifen. „Es gibt viele Kollegen, mit denen ich mich unterhalte und die sagen, es gehe ihnen genauso.“

Der Gasthof Neuwirt liegt in der Neuburger Innenstadt, er bietet bayerische Küche. Seit 2004 Jahren führen Anke und Karl Deiml gemeinsam den Brauerei-Gasthof und das gleichnamige Hotel. Eigentlich nehme er gerne Reservierungen entgegen, auch für große Gruppen. Aber er rechne immer mit einem Minus. Seine Schätzung: Etwa zehn Prozent der Gäste, die reservieren, erscheinen nicht. Wenn er Pech hat, bleiben deren Stühle den ganzen Abend über unbesetzt.

No Show in Neuburg: Es geht auch um Umsatzverlust

Pünktlich erscheinen – oder so früh wie möglich absagen. Das wünscht sich der Hotellerie- und Gaststättenverband Dehoga von seinen Kunden. Sonst entstehe für den Gastwirt oft ein „nicht unerheblicher Schaden“, erklärt Dehoga-Sprecherin Stefanie Heckel. Sie bestätigt: „No-Shows, also Nichterscheinen oder sehr kurzfristige Absagen, haben in letzter Zeit zugenommen.“

Den Gästen sei oft nicht bewusst, mit welchem Aufwand die Auslastungsplanung eines Restaurants verbunden ist, sowohl finanziell wie organisatorisch. Für den Neuburger Gastronomen Deiml bedeutet eine nicht eingehaltene Reservierung mitunter einen Umsatzverlust: „Wir haben nur drei Tische, an denen zehn Personen Platz finden. Sind diese ausgebucht, muss ich weiteren Gruppen mit zehn Personen absagen“, erklärt Deiml. Die sechs Gäste, die im Endeffekt tatsächlich kamen, hätte er auch an einen anderen Tisch setzen können. Dabei gibt es Restaurants, die noch mehr unter nicht abgesagten Reservierungen leiden.

No Show in Neuburg: Es gibt auch Ausnahmen

Dehoga-Sprecherin Stefanie Heckel erklärt, wen „No Show“ am härtesten trifft: „Insbesondere für kleinere Restaurants mit einem besonders hochwertigen Speisenangebot, mit langen Reservierungszeiten und fehlender Laufkundschaft sind leere Tische besonders ärgerlich.“ Oft sei es nicht möglich, frei gewordene Tische spontan an andere Gäste zu vergeben. Wie stark sich der Umsatzausfall tatsächlich auf Bilanzen auswirkt, kann Heckel nicht benennen: „Konkrete Zahlen dazu liegen uns nicht vor.“

Eine erfreuliche Ausnahme stellt das Gasthaus Pfafflinger dar. In seinem am Schrannenplatz gelegenen Hotel-Restaurant bietet es bayerische Speisen an und hat nach Aussage des Inhabers Mario Göppel nur selten mit nicht eingehaltenen Reservierungen zu kämpfen. „Wir haben jetzt seit einem Jahr geöffnet und in dieser Zeit ist es lediglich ein bis zweimal vorgekommen, dass Gäste einen Tisch reserviert haben und dann nicht gekommen sind“, sagt er. Und wenn, dann hätten die Gäste zuvor abgesagt. Sanktionen wegen nicht eingehaltener Reservierungen – Stornogebühren etwa – kämen für Göppel daher nicht infrage. „Wir haben einhundert Plätze, das macht für uns keinen Sinn.“

No Shows: Stornogebühren sind ein Thema

Dehoga-Sprecherin Heckel sagt: „Wie ein Gastronom mit No Shows oder kurzfristigen Absagen umgeht, liegt in seiner unternehmerischen Entscheidungsfreiheit.“ Da aber der Kostendruck in der Branche weiter steigt, sähen sich viele Betriebe gezwungen, zu reagieren. „Einige Gastronomen bitten um eine Anzahlung oder haben Stornogebühren eingeführt“, bestätigt sie. Entscheidend ist dabei, wie früh der Tisch abgesagt wurde. Der Unternehmer muss den Gast auch schon bei der Reservierung darüber aufklären, welche Konsequenzen drohen. „Auf jeden Fall ist beim Umgang mit Stornogebühren in Restaurants gutes Fingerspitzengefühl hilfreich. Denn Stammgäste will kein Unternehmer verlieren.“

Stornogebühren sind auch im Neuwirt ein Thema. „Aber in manchen Fällen fragen wir bei den Gästen telefonisch nach, warum sie nicht gekommen sind – gerade wenn es sich um größere Gruppen handelt“, sagt Deiml. Buchen seine Kunden einen Tisch per E-Mail, was immer häufiger der Fall sei, müssten sie eine Telefonnummer angeben, betont der Hotelier. Gerade jetzt im Winter könne er verstehen, dass der eine oder andere Gast krank werde und die Reservierung nicht einhalten könne. „Uns würde es aber schon reichen, wenn man eine Stunde vorher anrufen würde“, sagt Deiml. So bliebe ihm zumindest die Chance, den Tisch noch kurzfristig zu vergeben.