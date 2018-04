vor 35 Min.

Tödliche Messerattacke: Spurensuche im Schrebergarten

In diesem Schrebergarten wurde am Ostermontag ein 36-jähriger Ingolstädter umgebracht.

Bei Ingolstadt wurde am Ostermontag ein Mann umgebracht. Wer hat den 36-Jährigen in seinem Garten erstochen? Die Polizei sucht nach dem entscheidenden Hinweis.

Von Luzia Grasser

Was ist am Ostermontag in der idyllischen Kleingartenanlage zwischen Ingolstadt und dem angrenzenden Gaimersheim (Kreis Eichstätt) geschehen? Wer hat einen 36-jährigen Ingolstädter in seiner Parzelle, mitten auf dem kleinen gepflasterten Gehweg, mit zahlreichen Messerstichen umgebracht? Auch zwei Tage nach dem Verbrechen sucht die Einsatzgruppe „Schrebergarten“ nach dem entscheidenden Hinweis, der sie näher hinbringen könnte zum Täter und zu einem Motiv.

Rund 35 Polizisten der der Bereitschaftspolizei Eichstätt durchkämmten in den vergangenen Tagen das kleine Wäldchen, das die Schrebergärten umgibt. Auch einen Wassergraben, der direkt an das Grundstück des 36-Jährigen grenzt, nahmen die Beamten ins Visier. Immer auf der Suche nach einem Fund, der sie bei den Ermittlungen spürbar weiterbringen könnte. Zentimeter um Zentimeter tasteten sie sich im Gebüsch vor und sammelten zahlreiche Funde ein. Ob es sich um Abfall handelt oder doch ein entscheidender Hinweis dabei sein könnte, das lässt sich vermutlich erst in den kommenden Tagen oder Wochen sagen.

Die Ermittler suchen den entscheidenden Hinweis. Bild: Luzia Grasser

Helfen sollten den Beamten bei ihrer Suche Spürhunde und Metallsuchgeräte. Noch tappen die Ermittler im Dunkeln. Nach Zeugenbefragungen im Umfeld des Opfers können sie den Tatzeitraum mittlerweile allerdings näher eingrenzen: Der Ingolstädter ist am Ostermontag wohl in den Stunden zwischen Vormittag und dem frühen Nachmittag gestorben.

Nachmittags hätte der Schichtleiter an seiner Arbeitsstelle sein sollen, war aber nicht aufgetaucht. Ein Kollege war stutzig geworden, vor allen Dingen auch deshalb, weil er ihn auch telefonisch nicht erreichen konnte. Er machte sich auf die Suche und fand den Mann gegen 17.30 Uhr schließlich blutüberströmt mitten in dessen Schrebergarten liegen. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann Stunden zuvor auch dort erstochen worden ist. Doch warum? War er mit jemandem verabredet und kam es zum Streit? War der Mann ein Zufallsopfer? Könnte es gewesen sein, dass der Täter etwas aus dem kleinen Gärtchen stehlen wollte?

Mann tot im Schrebergarten gefunden - Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei setzt nun auf die Beobachtungen von Zeugen. Immerhin war am Ostermontag schönes Wetter, möglicherweise waren Spaziergänger oder andere Besitzer von Schrebergärten in der Gegend im Westen Ingolstadts, die Schreie gehört haben könnten oder andere Beobachtungen gemacht haben, die ihnen jetzt, vor dem Hintergrund der Tat, verdächtig vorkommen.

