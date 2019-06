Tödlicher Verkehrsunfall bei Wettstetten

Soziales

Pater Gerhard schenkt den Kleinen und Großen in Mandeni Hoffnung

Das Wirken der „Bruderschaft des Seligen Gerhard“ in Mandeni ist für die Menschen dort ein Segen. Pater Gerhard Lagleder ist ihr Gründer. Am Wochenende hält er in Neuburg wieder Gottesdienste und bittet um Spenden.