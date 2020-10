22.10.2020

Tödlicher Verkehrsunfall in Rohrenfeld: Fahrradfahrer stirbt

Ein tödlicher Unfall hat sich am Mittwochabend in Neuburg-Rohrenfeld ereignet.

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend in Rohrenfeld ereignet. Was die Polizei bislang zum Vorfall sagen kann.

In Rohrenfeld hat sich am Mittwochabend gegen 17 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 52-jähriger Mann aus Neuburg leblos und verletzt neben seinem Fahrrad in Rohrenfeld nähe Bahnhof auf der Straße gefunden.

Der Mann starb noch vor Ort nach erfolgloser Reanimation. Ersten Erkenntnissen zufolge gehen die Beamten von einem Sturz ohne Fremdbeteiligung aus. Die Polizei Neuburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (nr)

