Töpfern, tanzen oder die Natur erleben

Im Ferienprogramm des Kreisjugendrings gibt es in den kommenden Tagen noch freie Plätze für die folgenden Kurse:

Am Freitag können Kinder von acht bis zwölf Jahren bei der Veranstaltung „Drucken macht süchtig“ Linoldruck erlernen. Treffpunkt ist um 10 Uhr in der Werkstatt der Malschule Chamäleon, Amalienstraße A 47, in Neuburg, zweiter Stock. Das Ende der Veranstaltung ist um 12 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 17,50 Euro, inklusive Platte und Material. Mitzubringen ist ein Getränk.

Am kommenden Sonntag können wieder Rundflüge mit der Fluggruppe Neuburg unternommen werden. Die Kosten für einen 20-Minuten-Flug betragen für Kinder 25 Euro, für Erwachsene 30 Euro. Die Uhrzeit der Rundflüge kann telefonisch in der KJR-Geschäftsstelle unter der Nummer 08431/57-140 erfragt werden.

„Die Natur erleben mit den Fischern“ heißt es am heutigen Donnerstag für Kinder von acht bis 17 Jahren. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Zeller-Moos-Weiher (Ab Adresse Moosweg 2 in Zell der Beschilderung folgen). Das Ende der Veranstaltung ist um 18 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt vier Euro, mitzubringen sind festes Schuhwerk, (Klapp)-Stuhl, geeignete, der Witterung entsprechende Kleidung und – falls vorhanden – eine Angelrute. Anmeldungen hierzu sind noch möglich, allerdings ist diese Aktivität ausschließlich für Kinder aus den Gemeinden Karlshuld, Brunnen, Karlskron, Königsmoos und Weichering gedacht.

Am heutigen Donnerstag heißt es für Kinder von fünf bis acht Jahren „Dance Fitness Kids“. Treffpunkt ist um 16 Uhr in der alten Schulturnhalle Burgheim, Schulgasse 4. Die Teilnahmegebühr beträgt zwei Euro und ist direkt vor Ort zu entrichten. Mitzubringen sind bequeme Kleidung, Handtuch, Getränke und Sportschuhe. Anmeldungen hierzu sind noch möglich, allerdings sind die Plätze ausschließlich für Kinder aus der Gemeinde Burgheim bestimmt. Von 17 bis 18 Uhr heißt es dann „Dance Fitness Teens“ für Kinder von neun bis 14 Jahren. Treffpunkt ist ebenfalls in der alten Schulturnhalle in Burgheim. Die Teilnahmegebühr beträgt ebenso zwei Euro und ist vor Ort zu entrichten. Auch hier können sich Burgheimer Kinder noch anmelden.

Anmeldungen sind online möglich unter www.kjr-neusob.de

