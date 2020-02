vor 53 Min.

Toller Start für neuen Nähkreis

Treffen ab März wieder mittwochs

Mit Kaffee und Kuchen wurde ausgelassen im Seniorenzentrum des BRK gefeiert. Aus gutem Grund, denn der Näh- und Handarbeitskreis des BRK, bestehend aus rund 30 in der Handarbeit geschickten Damen, hatten mit ihrem Stand auf dem Neuburger Christkindlmarkt großen Erfolg. Der Näh- und Handarbeitskreis wurde erst Ende 2019 ins Leben gerufen und niemand wusste, wie sich alles entwickeln würde.

Seit September trafen sich die Frauen in Kleingruppen jeden Mittwoch im Seniorenzentrum des BRK zum Nähen, Stricken und noch vielem mehr. Auch die Bewohner des Seniorenzentrums wurden mit einbezogen in die Aktivitäten. Es entstanden nicht nur viele kuschelige Socken und Stulpen, sondern auch ganz besondere Taschen. Upcycling – so wird es genannt, wenn aus alten Einsatzhosen der Bereitschaften des BRK, schicke und moderne Taschen genäht werden. Die Arbeit der Damen wurde mit tollen Verkaufszahlen belohnt. Der Erlös wird für ehrenamtliche Zwecke des Bayerischen Roten Kreuzes verwendet werden.

Kreisgeschäftsführer Robert Augustin bedankte sich deshalb bei dem Abschlusstreffen persönlich für das Engagement der Damen, ebenso wie Elfriede Müller, Leiterin der Wohlfahrt und Sozialarbeit und Kopf des Näh- und Handarbeitskreises. Die eifrigen Frauen erhielten von ihr einen frühlingshaften Blumengruß als Dankeschön.

Ab März trifft sich der Näh- und Handarbeitskreis jeden ersten Mittwoch im Monat ab 14.30 Uhr wieder im Seniorenzentrum. Jeder der Zeit und Lust hat mitzumachen, ist herzlich willkommen.

Die Wohlfahrt und Sozialarbeit freut sich immer über Unterstützung. Egal ob in den Rotkreuz-Läden, beim Blutspenden, dem BRK Seniorenkino Schrobenhausen oder als Teilnehmer oder Übungsleiter der Seniorengymnastik. Interessierte können sich unter 08431/64452-21 bei der Ehrenamtskoordination im BRK melden oder bei Elfriede Müller unter 08431/8789 oder 0170/899 88 15. (nr)

