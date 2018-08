vor 3 Min.

Tollkühne Männer auf rasenden Bobbycars

Das 13. Rennen der Bobbycarfreunde Unterhausen bringt eine große Gaudi und ein paar kleine Unfälle mit sich. Am Ende setzt sich ein alter Bekannter als Sieger durch. In Zukunft sollen auch Frauen an den Start gehen.

Von Manfred Dittenhofer

Zuerst wurde geschraubt und geölt. Die Rivalen halfen sich noch gegenseitig. Und wenn ein Bobbycar-Pilot seinem Gefährt die letzte Ölung gibt, hat das nichts mit christlichen Ritualen zu tun. Er schmiert einfach noch einmal alle beweglichen Teile an seinem Renngefährt vor dem Start ab. Denn gut geölt ist halb gewonnen. Leider nur halb. Denn Achsbruch und Lenkungsausfall sind fast schon vorprogrammiert auf dem Asphaltstreifen von der kleinen Ulrichskapelle am Waldrand hinunter zum Oberhausener Ortsteil Unterhausen.

Sieben Männer hatten sich ursprünglich zum Bobbycar-Rennen in Unterhausen angemeldet

Sieben Fahrer hatten sich im Vorfeld zu den Ausscheidungsrennen jeder gegen jeden in Unterhausen angemeldet. Die vier Zeitbesten kämpften dann um die Plätze auf dem Stockerl. Beim Rennen um Platz drei setzte sich Bertold Eibisch auf seiner rosa Rennsemmel gegen Matthias Reil auf seiner Roswitha durch, so der Name von Reils Bobbycar, das bereits vorher Probleme mit den Achsen hatte. Im Finale dominierte Michael Jungwirth Sebastian Artner, der den zweiten Rang einfuhr.

Die rund 550 Meter lange Strecke von der Ulrichskapelle bis zum Ortsschild von Unterhausen mit einem Höhenunterschied von circa 30 Metern hat ihre Tücken in Bezug auf das Material. Schon die Startrampe stellt die erste Herausforderung für die serienmäßigen Gefährte dar. Der Übergang von der Rampe auf die Teerstraße beansprucht enorm die Achsen. Und eine Schikane auf halber Strecke zwingt der Lenkung bei den hohen Geschwindigkeiten alles ab. Schließlich dürfen bei dem Rennen nur serienmäßige Bobbycars verwendet werden, die weder für das Gewicht der Fahrer noch für die Geschwindigkeit entwickelt wurden.

Das Bobbycar-Rennen wurde aus einer Wette heraus vor 18 Jahren geboren. In dieser Wette ging es darum, ob ein Erwachsener die Strecke mit dem Bobbycar bis in die Ortschaft hinein schafft. Als das damals tatsächlich klappte, traf man sich von da an jedes Jahr zu dieser Veranstaltung. Zuerst von der Landjugend ausgerichtet, wurde dann 2012 ein eigener Verein gegründet, um die versicherungsrechtlichen Aspekte für den Wettkampf abzudecken. Heute hat der Verein 76 Mitglieder, wie der neu gewählte Vereinsvorsitzende Simon Ettinger erzählte, der selbst als Fahrern antrat. Und auch das 13. Rennen verlief glimpflich. Schwere Stürze blieben aus. Strohballen sicherten die neuralgischen Stellen und dienten bei der Siegerehrung als Stockerl. Nur die Bobbycars mussten leiden. Lenkversager, Achsbrüche und Lagerschäden bremsten den einen oder anderen Fahrer aus. Deshalb brachten die Profis gleich einen Ersatzfuhrpark mit an die Rennstrecke. Und den brauchten sie auch, um am Ende beim Massenstart noch mit dabei zu sein. Der Lokalmatador Michael Jungwirth ließ sich auch dieses Rennen nicht aus der Hand nehmen. Er siegte mit klarem Vorsprung. Weder Zielfoto noch Videobeweis waren notwendig.

In Zukunft sollen auch Frauen am Bobbycar-Rennen in Unterhausen teilnehmen

Das Bobbycar Rennen in Unterhausen ist bisher noch ein reiner Männersport. Nie war eine Frau am Start. Dies würde der Verein gerne ändern. Also Frauen aufgepasst: Ein handelsübliches Bobbycar muss es sein, bei dem auch die Quietschhupe funktionieren muss. Wer mitfahren will, muss mindestens 18 Jahre alt sein und Mitglied bei den Bobbycarfreunden Unterhausen werden, damit die Versicherung bei einer etwaigen Verletzung greift.

Aber keine Angst: Da mit Helm und Schutzkleidung gefahren wird, blieb es bei den bisherigen 13 Rennen bei kleineren Abschürfungen. Lediglich einmal musste eine ausgekugelte Schulter wieder eingerenkt werden.