vor 52 Min.

Toni Otte feiert 80. Geburtstag

Wie der in Neuburg bekannte Jubilar den Tag gefeiert hat

Seinen 80. Geburtstag hat Monsignore Toni Otte am Hochfest Maria Himmelfahrt in Heiligenstadt gefeiert. Der in Neuburg bekannte Seelsorger ist stellvertretender Vorsitzender des Heimatbundes Weidenau-Großkrosse und hat sich zeit seines Lebens für die Versöhnung zwischen Tschechen und Deutschen sowie ein Europa in Frieden und Freiheit eingesetzt. Otte ist dafür vielfach ausgezeichnet worden.

Nun feierte er in seinem Wohnort Heiligenstadt in einer festlichen Messe mit anschließendem Empfang seinen 80. Geburtstag. Zelebriert wurde der Gottesdienst von Pater Martin Leitgöb, Monsignore Vitus Wengert aus Neuburg und Monsignore Toni Otte. Eine Neuburger Delegation mit Hauptamtsleiterin Andrea Müssig, Joachim Kutka, Heinz Schneider, Heinz Enghuber und Oberbürgermeister Bernhard Gmehling besuchten den Jubilar. Gmehling würdigte ihn dabei als Brückenbauer, Mitbegründer der Patenschaft Neuburgs für Weidenau-Großkrosse und den Heimatbund und Mitwegbereiter der Partnerschaft zwischen Neuburg und Jesenik. (nr)

