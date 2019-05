00:33 Uhr

Top-Lage oder Gefängnisviertel?

Ein Gutachter bleibt dabei: Die Ingolstädter Immobilienpreise liegen über der Summe, die Alfred Lehmann für seine Wohnung bezahlt hat

Von Luzia Grasser

Wie viel ist die Wohnung tatsächlich wert, die Alfred Lehmann auf dem Areal des alten Ingolstädter Krankenhauses an der Sebastianstraße gekauft hat? Wieder einmal ging es am Freitag beim Prozess gegen den ehemaligen Ingolstädter Oberbürgermeister um genau diese Frage. Denn die Staatsanwaltschaft wirft Lehmann vor, dass er für den Ausbau seiner privaten Wohnung nichts bezahlen musste und der Bauträger im Gegenzug das Filetgrundstück in der Altstadt bekommen haben soll. Und zudem noch mehr Fläche bauen konnte, als es vertraglich geregelt war. Lehmann soll allein bei diesem Objekt einen finanziellen Vorteil in Höhe von rund 300000 Euro gehabt haben.

Erneut sagte deshalb ein Immobilienfachmann aus. Die Verteidiger Lehmanns und des angeklagten Bauträgers hatten dessen vor einigen Wochen vorgetragenes Gutachten kritisiert: Er habe die Bewertung aufgrund einer in ihren Augen falschen Datengrundlage gemacht, so der Tenor. Doch der Gutachter blieb im Wesentlichen dabei: Lehmann hat 2013 eine notarielle Reservierungsvereinbarung geschlossen, und zwar zu einem Preis, der unter einer damals angemessenen Summe gelegen sei. Für einen Rohbau hätte ein Käufer demnach durchschnittlich 3266 Euro pro Quadratmeter bezahlen müssen, dazu wären noch 526 Euro (mit einer 20-prozentigen Spanne) für den Ausbau gekommen. Bei Lehmann lag der Preis merklich unter 3000 Euro und auch der Ausbau hätte nur mit 350 Euro zu Buche geschlagen.

Zwar versuchte der angeklagte Bauträger, die Lage der Wohnung, die in Immobilienfachblättern als Top-Lage in der Altstadt bezeichnet wird, als wenig begehrenswert dazustellen („Gefängnisviertel“) und bei der Bezeichnung „Penthouse-Wohnung“, wie sie in der Anklage steht, ruderte der Sachverständige wegen der eingeschränkten Sicht zurück, doch gleichzeitig erklärte er, dass all dies nicht ausschlaggebend sei für einen niedrigeren Quadratmeterpreis.

Lehmanns Anwälte Jörg Gragert und Andreas von Mariassy ließen am Freitag ihren Mandaten vor allem in Hinblick auf die ebenfalls angeklagten Vorgänge auf dem Pioniergelände zu Wort kommen. Auch dort soll Lehmann – allerdings von einem anderen Bauträger – Wohnungen zu verbilligten Konditionen gekauft haben. Lehmann erklärte vor Gericht, dass er einst von Finanzbürgermeister Albert Wittmann auf das Objekt aufmerksam gemacht worden sei. Dass die tatsächlichen Sanierungskosten am Ende deutlich – und zwar um mehr als 130000 Euro – über dem Preis lagen, den er an das Bauträger-Ehepaar bezahlt hatte, habe er nie erfahren, so Lehmann. Die deutliche Steigerung, so glaubt Lehmann, hatte damit zu tun, dass während dieser Zeit der Bauträger gestorben sei: „Die Baustelle ist im Prinzip aus dem Ruder gelaufen.“

Daneben ging Lehmann auch auf seine Beratertätigkeit für einen Bauunternehmer aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen ein. Seine Aufgabe im Unternehmen sei es gewesen, bayernweit verschiedene Immobilienprojekte zu beurteilen, vor allen Dingen im Hinblick auf ihre Zukunftsperspektive. Er habe für die Firma eine Prognose abgegeben, „ob dieses Investment lohnend sein könnte“. Sein Stundensatz sei „deutlich niedriger als der meiner Anwälte“ gewesen, betonte Lehmann. „Deutlich niedriger.“

Lehmanns Ehefrau Christina war gestern als Zeugin geladen, machte aber von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. (rilu)

Themen Folgen