10:56 Uhr

Totes Reh löst einen Unfall auf der B 300 bei Kühbach aus

Ein Autofahrer hat ein totes Reh auf der B300 übersehen. Daraufhin kam es zum Unfall.

Am Abend des Zweiten Weihnachtsfeiertags war ein 62-Jähriger aus Hohenwart mit seinem Auto von Aichach kommend in Richtung Schrobenhausen unterwegs. Gegen 22.35 Uhr lag – vermutlich kurz nach dem Sportpark Kühbach – ein totes Reh auf der Straße. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Beim Zusammenstoß wurde das Auto im Frontbereich beschädigt. Ein vorangegangener Wildunfall ist weder der Polizeiinspektion Aichach noch der Polizeiinspektion Schrobenhausen bekannt. Ein bislang Unbekannter muss nach dem Zusammenstoß mit dem Tier weitergefahren sein, ohne dies zu melden oder den Tierkadaver von der Fahrbahn zu räumen, heißt es im Polizeibericht. Es wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Die Polizeiinspektionen Aichach und Schrobenhausen nehmen Hinweise in dieser Angelegenheit unter der Nummer 08251/8989-0 oder 08252/8975-0 entgegen. (nr)

