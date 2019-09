13:01 Uhr

Totschlag: 66-Jähriger bleibt in Psychiatrie

Der 66-Jährige, der im August vergangenen Jahres in Ingolstadt einen 30-Jährigen erstach, muss dauerhaft in die Psychiatrie.

Im August 2018 wurde in einer Ingolstädter Gartenlaube ein 30-Jähriger erstochen. Der Mann, der das getan hat, bleibt dauerhaft untergebracht.

Der 66-Jährige, der im vergangenen Sommer in einer Ingolstädter Gartenlaube einen 30-Jährigen erstochen hat, wird dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht. So lautet das Urteil des Landgerichts Ingolstadt in dem Sicherungsverfahren, das am Dienstag zu Ende ging. Dass der an Alzheimer erkrankte Beschuldigte weiter in psychiatrischer Behandlung und unter Aufsicht bleiben würde, war nach Ende der Beweisaufnahme unstrittig. Die Frage war, ob die Unterbringung nicht möglicherweise zur Bewährung ausgesetzt würde. Das hatten die Verteidiger in ihren Schlussvorträgen gefordert. Die 1. Strafkammer unter Vorsitz von Landgerichtsvizepräsident Konrad Kliegl folgte dieser Forderung aber nicht.

Was genau in dem Garten passierte, lässt sich nicht mehr rekonstruieren

Was passiert ist, sei „eine große Tragödie“, wie Kliegl zu Beginn seiner Urteilsbegründung erklärte. Wie berichtet, war es am 17. August 2018 gegen 3.15 Uhr in einer Ingolstädter Gartenlaube zu einem Streit zwischen dem 66-Jährigen und dem 30-Jährigen gekommen. Der Familienvater hat in der Nachbarparzelle des 66-Jährigen zunächst gepflastert und andere Arbeiten im Garten verrichtet. Die Männer kannten sich deshalb. Später wurde getrunken, auch Hochprozentiges. Auch wenn der Beschuldigte kaum noch Alkohol konsumiere, wie Tochter und Sohn während der Beweisaufnahme bestätigt hatten, griff er an diesem Tag zur Schnapsflasche.

Was dann passierte, ließ sich vor Gericht nicht mehr exakt rekonstruieren. Ging es um eine Frau, die der 30-Jährige kennenlernen wollte? Ein Anruf bei der Frau des Beschuldigten mitten in der Nacht deutet darauf hin. Keine zehn Minuten später hatte bei ihr dann erneut das Telefon geklingelt. „Ich habe jemanden mit dem Messer abgestochen“, habe ihr Mann da gesagt. Frau und Sohn alarmierten die Rettungskräfte. Was war in diesen wenigen Minuten zwischen den Anrufen passiert? Nach der Tat hatte der Mann davon gesprochen, dass ihn sein Gegenüber provoziert, seine Ehefrau beleidigt habe. Warum? Darauf gibt es keine Antwort. Fest steht, dass beide „erheblich betrunken“ waren, wie Richter Kliegl sagte. Fest steht, dass der Beschuldigte zu einem Küchenmesser griff und zweimal zustach.

Landgericht Ingolstadt: Beschuldigter ist schuldunfähig

Laut dem psychiatrischen Gutachter, der während der Beweisaufnahme gehört wurde, war der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt zumindest nicht ausschließbar schuldunfähig. Zwar sei seine Einsichtsfähigkeit noch vorhanden, seine Steuerungsfähigkeit allerdings – zumindest nicht ausschließbar – aufgehoben gewesen. Wegen seiner Alzheimer Erkrankung und unterstützt durch den Alkohol. Den Ausführungen des Gutachters schloss sich die Kammer „vollumfänglich“ an. Die Krankheit führe zu „emotionaler Labilität“ des Beschuldigten, mache ihn reizbarer. Und das Trinken habe diese Reizbarkeit noch verstärkt. Weil aber die Krankheit wohl schlimmer werde, gehe von dem Mann weiter Gefahr aus. Laut Gericht seien vor allem Personen „im sozialen Nahbereich“ gefährdet. Die gutachterliche Prognose, so Kliegl, habe ergeben, dass weitere Gewalttaten zu befürchten seien, Bewährung, sei „ein gewagtes Experiment“. Der Alkohol, erwiderte Kliegl ein Argument der Verteidigung, sei ein Faktor gewesen, der die Tat begünstigt habe. Er sei aber nicht der Auslöser gewesen. Und mit Weisungen zur Bewährung lasse sich letztlich eine nächste Straftat nicht verhindern. Denn: „Der soziale Empfangsraum ist genauso wie vor der Tat. Und dieser Empfangsraum war nicht in der Lage, die Tat zu verhindern.“

Beschuldigter bittet Hinterbliebene um Verzeihung

Das Gericht hat nach der Beweisaufnahme keinen Zweifel, dass der 66-Jährige der Täter ist. Auch wenn er schuldunfähig sei und folglich nicht bestraft werden könne, sei die Tat juristisch als Totschlag zu werten. Mordmerkmale sah die Kammer nicht als erfüllt an.

Der Beschuldigte selbst hat an die Nacht nur noch bruchstückhafte Erinnerungen. Zu Beginn des Verfahrens hatte er gesagt: „Es ist wie ein schwarzes Bild.“ Er bat am Dienstag vor der Urteilsverkündung die Familie des 30-Jährigen erneut um Verzeihung. Es sei das Schlimmste passiert, was passieren konnte. (nr, kuepp)

