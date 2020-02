Tourismus: Neuburg erreicht magische Zahl

Plus Neuburg freut sich über mehr Gäste. Über 100.000 Übernachtungen zählte die Stadt im vergangenen Jahr. Warum es aber eigentlich noch viel mehr sind.

100.000 – ein weißer Zettel mit dieser schönen runden Zahl prangt mitten auf einem Neuburg-Plakat neben dem Schloss, begrüßt die Besucher zum Pressegespräch im Fraktionszimmer des Neuburger Rathauses und nein, er verweist nicht etwa auf den 100.000. Besucher des Neuburger Wahrzeichens. Das wäre dann doch ein zu großes Wunder und ein solches zu verkünden auch gar nicht Aufgabe von Oberbürgermeister Dr. Bernhard Gmehling.

Bei seinem Amtsantritt im Jahr 2002 betrug eine der wichtigsten Kennzahlen für Touristiker, die der jährlichen Gästeübernachtungen, noch 42.000, so Gmehling zum Auftakt des Pressegespräches über das vergangene Neuburger Tourismusjahr. Jetzt, Ende 2019, erreicht er eines seiner wichtigsten Ziele in diesem Bereich: über 100.000 Übernachtungen, Tendenz steigend.

Die Tourismuszahlen in Neuburg steigen

Regelmäßig im November veröffentlicht das Landesamt für Statistik seine Zahlen für das vergangene Jahr. Genau 99.645 Gäste gegenüber 98.890 im Jahr 2018 hatten bis dahin in den Neuburger Beherbergungsbetrieben mit über zehn Betten mindestens eine Nacht verbracht. Mit rund 5000 weiteren Übernachtungen im Dezember, angelehnt an die Zahl von 2018, rechnet Neuburgs frühere Tourismuschefin und jetzt frisch gebackene Kulturamtsleiterin Marie-Luise Kühnl. Die runde Zahl ist also keineswegs zu hoch gegriffen. Im Gegenteil: Weder die Übernachtungszahlen der kleineren Pensionen oder Ferienwohnungen mit unter zehn Betten spielen in der Statistik eine Rolle, noch die zahlreichen Neuburg-Besucher, deren Wohnmobile frei und offiziell ungezählt auf der Schlösslwiese meist mehrtägig parken.

Dass auch diese Touristen einen beträchtlichen Mehrwert für Neuburgs Gastronomie und den Einzelhandel bringen, weiß Oberbürgermeister Gmehling aus eigener Anschauung. „Sie kaufen auf dem Markt ein, decken ihren Bedarf an Lebensmitteln und Souvenirs in den Geschäften der Umgebung und haben Zeit, neben den Sehenswürdigkeiten auch die Lokale und Cafés in Anspruch zu nehmen.“ Da stört es dann auch nicht, dass die Stellplätze an der Schlösslwiese keine Infrastruktur bieten, nicht bewirtschaftet sind und keine Gebühren bringen. „Wir würden schon gerne etwas verlangen und dafür einen Service bereit halten wie andere Standorte, aber wir dürfen ja nicht“, bedauert Gmehling. Die Schlösslwiese ist Überschwemmungsgebiet und kann daher nicht offiziell als Campingplatz ausgewiesen werden.

Die Neuburger Schlösslwiese kann kein Campingplatz werden

Im Durchschnitt verbringt jeder Gast rund zweieinhalb Tage in der Stadt, ausländische Urlaubsreisende, deren Prozentsatz in 2019 mit 17,5 gegenüber 11,8 Prozent aus 2018 ebenfalls deutlich gestiegen ist, kommen vorwiegend aus europäischen Nachbarländern: Österreich, Schweiz und die Niederlande waren im vergangenen Jahr die Spitzenreiter.

Als wichtigster Tourismusmagnet ist der Donauradweg zu werten. Er wurde im städtischen Einflussbereich im vergangenen Jahr deutlich nachgebessert, um wieder eine Zertifizierung mit Bestnote zu erhalten. Radtourismus ist „sanfter Tourismus“ pur, sagt Gmehling, weswegen die Stadt hier auch gerne investiere.

Neuburg plant Kooperation mit dem Bahnunternehmen agilis

Für 2020 planen Kühnl und Gmehling zur weiteren Attraktivitätssteigerung des Donauradweges um Neuburg Kompaktangebote in Kooperation mit der agilis. Umgesetzt wird zunächst sicher eine Werbepartnerschaft, für die die Mitarbeiter des Sachgebietes Tourismus unter der neuen Leitung von Christiane Dusse dabei sind, ansprechende Pauschalangebote auszuarbeiten.

Besonders beliebt und auch rege gebucht sind nach wie vor die vielfältigen Führungsangebote, die die städtischen Touristiker zusammen mit den Neuburger Stadtführern anbieten. Ganzjährig zieht beispielsweise die „Nachtwächterführung“ Besucher in ihren Bann. Und auch für die Einheimischen gibt es immer wieder Neues im Programm. (nr)

Die Neuburger Sommerakademie bringt ebenfalls jedes Jahr viele Gäste in die Ottheinrichstadt. Das ist heuer geboten.