Tragischer Unfall in Neuburg-Maxweiler

Plus Ein Mann stirbt im Whirlpool im Keller seines Hauses. War eine Vergiftung mit Kohlenmonoxid der Grund?

Einen tragischen Unglücksfall meldet die Polizei aus dem Stadtteil Maxweiler. In der Nacht zum Mittwoch ist ein 53-jähriger Unternehmer im Keller seines Wohnhauses vermutlich durch Vergiftung mit Kohlenmonoxid ums Leben gekommen.

Angehörige hatten gegen Mitternacht die Rettungsleitstelle verständigt. Im Keller des Anwesens ist ein Wellness-Raum eingerichtet, Feuerwehr und Sanitäter fanden das Opfer leblos im Whirlpool vor. Eine Reanimation blieb erfolglos. Die Feuerwehr Neuburg konnte in dem Raum eine Kohlenmonoxid-Konzentration messen, die allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht tödlich gewesen wäre.

Im benachbarten Raum mit der Heizanlage mit Öl war die Konzentration höher

Im benachbarten Raum, in dem die Heizanlage mit Öl untergebracht ist, sei die Konzentration allerdings höher gewesen, so Feuerwehrkommandant Markus Rieß. Die Ermittler vermuten, dass ein Defekt in der Heizanlage das Kohlenmonoxid freigesetzt haben könnte. Ein technisches Gutachten und eine Obduktion des Opfers sollen Klarheit bringen.

Kohlenmonoxid, die Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff, ist ein geruchloses, giftiges Gas. Es kann sich bei unzureichender Verbrennung mit zu wenig Sauerstoffzufuhr bilden. Kohlenmonoxid wird zur tödlichen Gefahr, wenn es sich mit dem Hämoglobin der roten Blutkörperchen verbindet und die Organe nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Betroffene werden dann bewusstlos und geraten in höchste Gefahr. Bundesweit sind jedes Jahr bis zu 5000 Menschen betroffen, 2016 hat es 640 Todesfälle gegeben. (nr)