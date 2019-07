vor 4 Min.

Trauer um Klaus-Peter Stark

Kreisbrandinspektor verstorben

Kreisbrandinspektor Klaus-Peter Stark ist am Freitag im Alter von 61 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben.

Stark trat am 1. Juni 1975 in die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Heinrichsheim ein. Er übernahm zahlreiche Ämter bei der Feuerwehr, zum Beispiel als Jugendwart. Von 1. Oktober 1982 bis 26. Februar 1994 war er stellvertretender Kommandant, danach bis zum 10. April 1999 Kommandant. Ab 1. Juni 1990 war Stark Kreisbrandmeister, ab 10. April 1999 Kreisbrandinspektor. Ab 1998 war er außerdem Atemschutzträger. Am 2. Oktober 2015 wurde Klaus-Peter Stark für 40 Jahre Dienst vom Bayerischen Innenminister das Feuerwehr-Ehrenzeichen, das „Steckkreuz“, verliehen, die höchste Auszeichnung der Feuerwehr in Bayern.

Kreisbrandrat Stefan Kreitmeier sagt über Stark: „Er war mehr als ein Kollege, er war ein Freund.“

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, 10. Juli, um 14 Uhr in der Aussegnungshalle auf dem neuen Friedhof an der Grünauer Straße statt. Die Urnenbeisetzung folgt später im Kreis der Familie. Anstelle von Blumen bittet die Familie um eine Spende an die FFW Heinrichsheim auf das Konto IBAN DE46721520700000690867, Kennwort: Klaus-Peter Stark. (dopf)