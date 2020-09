vor 3 Min.

Trend: Warum das E-Bike auch in Neuburg boomt

Plus Die Nachfrage nach E-Bikes in Neuburg steigt – hier sind die hochwertigen Fahrräder aber auch bei Kriminellen beliebt. Wie lassen sich E-Bikes vor Diebstahl schützen?

Als sie in den Keller ging, konnte sie wahrscheinlich kaum glauben, was sie da sah: nämlich nichts. Die beiden Fahrräder, zwei hochwertige E-Bikes, waren weg, verschwunden, gestohlen. Hinterlassen hatte der Dieb nur den Meißel und einen Schraubenzieher – das Werkzeug, mit dem er die Ketten an den Rädern aufgebrochen hatte.

Immer wieder werden E-Bikes auch in Neuburg gestohlen

Fahrraddiebstähle passieren in Neuburg immer wieder. Aktuell würden die Zahlen zwar leicht sinken, sagt Norbert Bachmaier als städtischer Polizeichef. Allerdings sei das ein Umstand, der auch auf die Corona-Krise und die damit zusammenhängenden Ausgangsbeschränkungen zurückzuführen ist. Generell, erklärt er, seien Fahrraddiebstähle in Neuburg durchaus ein Thema. Allein in der hiesigen Inspektion kümmern sich zwei Sachbearbeiter um solche Delikte. Ob es sich in den einzelnen Fällen um ein geklautes E-Bike oder den Diebstahl eines konventionellen Fahrrads handelt – das lässt sich rückblickend nicht nachvollziehen. Weil aber immer mehr Räder mit Elektro-Antrieb auf den Straßen unterwegs seien, sei es statistisch gesehen nur natürlich, dass mehr dieser Bikes entwendet werden.

So auch geschehen im Januar 2019 in der Neuburger Innenstadt. Fall und Täter landeten hier vor Gericht. Es ging um eine Menge Geld. 7500 Euro Schaden, referiert die Staatsanwaltschaft, hätten die beiden gestohlenen E-Bikes an Wert gehabt. Der Mann auf der Anklagebank, 44 Jahre alt, gesteht alles.

Der Verkauf von E-Bikes boomt seit Jahren. 2019 kurvten bereits 5,9 Millionen auf deutschen Straßen – 1,4 Millionen mehr als 2018, fand eine Studie des Spezialversicherers Wertgarantie heraus. Das Coronavirus und die damit verbundenen Auflagen haben den Trend sogar verstärkt. Wie zum Beispiel Thomas Dostal vom Bike Markt in Neuburg bekräftigt, könnte er wesentlich mehr verkaufen, als er es bisher bereits tue.

„In der Krise haben die Menschen das Fahrrad neu entdeckt. Die Nachfrage ist größer geworden, vor allem nach E-Bikes.“ Gleichzeitig aber habe sie – die Krise – dazu geführt, dass nicht alles produziert wurde, was die Kunden an Fahrrädern geordert haben. Die aktuelle Situation: „Kaum ein Hersteller hat mehr etwas. Auch meinen Laden hat man wohl noch nie so leer gesehen wie jetzt.“

E-Bike fahren in Neuburg: Diese Anreize hat das Rad

Das E-Bike scheint Anreize zu bieten, die ein klassisches Fahrrad jedenfalls bis jetzt nicht erfüllen konnte. Es ist handlich, praktisch, schnell. „Man nutzt es anders“, sagt auch Thomas Dostal. Bei einem Termin in der Innenstadt etwa griffen viele E-Bike-Besitzer lieber zum Rad als zum eigenen Auto. „Man braucht keinen Parkplatz, man kann es überall hinstellen.“ Es verlangt weniger Anstrengung. Außerdem, sagt der Bike-Markt-Betreiber, mache das E-Bike viel mehr Spaß.

Seinen Schätzungen zufolge sind in Neuburg etwa ein Drittel der Fahrradfahrer bereits auf ein Modell mit Elektro-Antrieb umgestiegen. Wobei diese besondere Art von Rad nicht nur bei älteren Generationen beliebt sei, sondern quer durch alle Sparten, beobachtet Thomas Dostal. „Ab einem Alter von 25 Jahren überlegt man sich beim Fahrradkauf, ob das Rad ein E-Bike werden soll“, erzählt er.

Motor und Akku sorgen allerdings dafür, dass Interessenten erheblich mehr in das Rad mit Antrieb investieren müssen als in ein normales. „Ab 2000 Euro aufwärts kann man etwas Vernünftiges bekommen.“ Thomas Dostal rät dazu, dieses Geld auch wirklich in das Rad zu investieren. Wer sparen wolle und zu Alternativen von Discountern und Supermärkten greife, würde sich am Ende nur ärgern, betont er.

Ärgern, das musste sich wahrscheinlich auch die Frau, deren E-Bikes im Januar 2019 aus dem Keller in der Neuburger Innenstadt geklaut wurden. Die beiden Fahrräder bekam sie nicht zurück. Wie der Angeklagte im Prozess schildert, habe er sie zu Geld gemacht, um sich davon Heroin zu besorgen. Er ist süchtig, einschlägig vorbestraft und sitzt wegen anderer Vergehen bereits in Haft. Richter Christian Veh verurteilt den 44-Jährigen letztlich zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten, das Urteil ist rechtskräftig.

Elektro-Fahrrad vor Diebstahl schützen: Welche Tipps haben Experten?

Bleibt noch die Frage zu klären, wie sich E-Bikes grundsätzlich vor Diebstählen schützen lassen. Expertenmeinungen zufolge bleibt die effektivste Maßnahme, das Rad gut anzuschließen und dabei qualitativ hochwertige mechanische Sicherung zu nutzen. Die Polizei empfiehlt außerdem, Ortungstechnik einzusetzen, zum Beispiel GPS-Satellitenlokalisation. Zusätzlich sollten sich Besitzerinnen und Besitzer die Rahmennummer und markante Eckdaten des E-Bikes notieren. Diese Angaben sind wichtig, um gestohlene Räder zu identifizieren und zurückzubringen. Wenn das eigene Rad tatsächlich einem Diebstahl zum Opfer gefallen ist, lohnt es sich auch, in der Fahrradbilder-Sammlung der Polizei zu suchen.

