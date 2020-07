vor 58 Min.

Treu zur Familie und zur CSU

Heinz Enghuber feierte im Familienkreis 75. Geburtstag. Der Oberbürgermeister sieht ihn als „Verlässlichkeit in Person“

„Ich fühle mich nicht wie 75“, versichert Heinz Enghuber, er fühlt sich natürlich jünger. Das war allerdings nicht der Hauptgrund, warum er jetzt wenig Aufhebens von seinem 75. Geburtstag gemacht hat. Zum einen sieht er sich nicht mehr im absoluten Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens in Neuburg und zum anderen soll man „Partys“ weiterhin zurückhaltend feiern.

Trotzdem gratulierten dem langjährigen CSU-Politiker jede Menge Freunde und Wegbegleiter. Die Familie ließ ihn hochleben, neben Ehefrau Martha sind ihm die vier erwachsenen Kinder (aus zwei Ehen) mit den Enkeln am wichtigsten. Sohn Christoph, ein Marineoffizier, schaute vorbei und selbstredend Matthias Enghuber, der das politische Erbe des Vaters erfolgreich weiterträgt. Bei dieser Biografie kann man von einem Leben für die Familie und die Politik sprechen. Heinz Enghuber, strategisch geschult und stets klar in der Ansage, hat früh damit angefangen. Sein Einstieg 1977 lief über den wehrpolitischen Arbeitskreis der CSU, den er zunächst vor Ort, dann im Bezirk und im Landesverband führte. Heinz Enghuber kandidierte viermal für den Bundestag (auf der Liste) und ist einmal immerhin zum dritten Nachrücker gewählt worden. Er war seit 1996 stattliche 18 Jahre lang im Neuburger Stadtrat und mühte sich zeitweise als Verkehrsreferent um bessere Abläufe auf den Straßen der Stadt. Seine zwei Perioden als stellvertretender Bürgermeister waren zweifelsohne ein Höhepunkt seiner Laufbahn. Zwei Jahrzehnte lang machte er die Arbeit als CSU-Ortschef, heute ist er Ehrenvorsitzender und weiterhin Beauftragter der Hanns-Seidel-Stiftung. Der gebürtige Niederbayer aus Eggenfelden, der 1973 über die Luftwaffe in Erding als Sicherheitsoffizier zum Jagdgeschwader 74 gekommen war, ist ein überzeugter Neuburger geworden. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sagt über seinen früheren Stellvertreter: „Der Heinz ist die Verlässlichkeit in Person.“ (rew)

