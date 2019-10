vor 51 Min.

Trinkwasser ist wieder keimfrei

Wasser muss nicht mehr abgekocht werden

Das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen hat am Montag die Abkochanordnung für das Leitungswasser der Heimberggruppe aufgehoben. Die Chlorung des Wassers in allen Leitungsabschnitten im Verteilgebiet sei nun erreicht, teilte das Landratsamt gestern mit. Dadurch konnten die Bakterien (Enterokokken), die am 16. September bei einer Routineuntersuchung festgestellt wurden, wirksam abgetötet werden. Die Chlorung wird voraussichtlich die nächsten vier Wochen aufrechterhalten.

Für Rückfragen zur Trinkwasserhygiene steht die Heimberggruppe unter der Telefonnummer 08434/484 zur Verfügung. (nr)