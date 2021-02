vor 19 Min.

Trotz Corona ist Fasching in Neuburg: Schicken Sie uns Ihre Bilder!

Ob zuhause oder im Kindergarten: Auch in Corona-Zeiten kann man sich verkleiden und die närrische Zeit feiern. Die Neuburger Rundschau veröffentlicht Ihre Bilder.

An Fasching, wie wir ihn normalerweise kennen, ist derzeit nicht zu denken. Eng zusammenstehen oder -sitzen, ausgelassen feiern, tanzen: All das, was die verrückte fünfte Jahreszeit ausmacht, ist in Pandemie-Zeiten untersagt. Kein Wunder also, dass Faschingsgesellschaften wie die Burgfunken in Neuburg heuer mit ihrem gewohnten Programm pausieren. Doch muss man deshalb komplett auf alle närrischen Aktivitäten verzichten? Die Redaktion der Neuburger Rundschau ist der Meinung: nein!

Fasching im Raum Neuburg: Schicken Sie uns Ihre Bilder!

Holen Sie Ihre Outfits vom vergangenen Jahr aus dem Schrank und verkleiden Sie sich coronakonform einfach zuhause. Oder können Ihre Kleinen im Kindergarten in ihre Kostüme schlüpfen? So oder so freuen wir uns über lustige, verrückte und kreative Faschingsbilder – gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, seine Lebensfreude nicht zu verlieren. Wir werden die Fotos sowohl in der Zeitung als auch in einer Galerie auf unserer Internetseite veröffentlichen, so können sich alle daran erfreuen.

Neuburger Rundschau veröffentlicht Fasching-Bilder

Schicken Sie uns Ihre Fotos als JPEG-Datei an die Adresse redaktion@neuburger-rundschau.de. Bitte denken Sie daran, Ihren Namen und Ihren Wohnort anzugeben, und zu beschreiben, wer oder was zu sehen ist. Einsendeschluss ist der kommende Sonntag, 14. Februar. Wir freuen uns auf Ihre Bilder! (nr)

