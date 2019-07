vor 23 Min.

Trotz Regens gute Stimmung beim Fischerfest

Sportanglerverein Burgheim feiert

Wasser ist grundsätzlich ein nützliches Element, das zum „Kerngeschäft“ eines Sportanglervereins gehört. Wenn dieser sein Fischerfest feiert und das ansonsten wichtige Nass wie aus Kübeln gegossen vom Himmel fällt, kann man den Regen auch verteufeln. So geschah es am vergangenen Samstag in Burgheim, doch das vereinseigene Festzelt half, dass das traditionelle Fischerfest nicht gänzlich ins Wasser fiel.

Diesen Vorteil kennen die Burgheimer und vor allem die Vertreter der örtlichen Vereine. Die gingen wie gewohnt am zweiten Samstag im Juli zur Fischerhütte. Die wiederum verwandelten die Petrijünger in eine Küche, in der sowohl für die Festgäste gekocht wurde als auch die Kunden im Straßenverkauf bedient wurden. Der lief schon am Nachmittag gut an, denn viele Burgheimer, die sich bei den widrigen Witterungsverhältnissen nicht in das Zelt setzen wollten, holten sich die Flossentiere zum Abendessen nach Hause. Burgheims Bürgermeister Michael Böhm und Gattin Antje entschieden sich anders. Sie besuchten das Fischerfest und ließen sich an Ort und Stelle die kulinarischen Leckerbissen schmecken.

Die Vorsitzenden Holger Reisch und Christian Kammer nutzen das Fischerfest auch für zwei besondere Ehrungen. Der Burgheimer Sportanglerverein ist inzwischen 52 Jahre alt. Bruno Nießner und Anton Pototzky jun. gehören 50 Jahre dem Verein an und zählen damit zur „Aufbaugeneration“. Inzwischen zählt Bruno Nießner 92 Lenze und ist damit das älteste Vereinsmitglied der Burgheimer Sportangler.

Damit bei prasselndem Regen im trockenen Zelt auch Stimmung aufkam, griff Stefan Schiller, bekannt als „Usseltaler Spitzbua“, in die Tasten. Bei Schlagern, Evergreens, Alpenrock und aktuellen Klängen schmeckte der Fisch und das Bier floss. Noch vor Ende des Fischerfestes meldeten die Organisatoren den Ausverkauf der Speisen. Den Nachtisch, selbst gebackenen Kuchen, nahmen die meisten Gäste für Sonntagnachmittag mit nach Hause. (pm)

Themen Folgen