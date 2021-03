vor 21 Min.

Trotz Rüge des Werberats: Firma aus Ehekirchen wirbt immer noch mit sexistischem Motiv

Plus Zwei Jahre ist es her, da rügte der Werberat die Firma Reisch aus Hollenbach bei Ehekirchen öffentlich für eine frauenherabwürdigende Werbung. Warum die immer noch zu sehen ist.

Von Elena Winterhalter

Eine Frau aus Düsseldorf traute ihren Augen nicht, als sie am Donnerstag, 4. März, auf der Autobahn A46 Richtung Wuppertal unterwegs war. So beschreibt sie es am nächsten Tag am Telefon. Grund für die Aufregung war ein Lkw der Firma Fahrzeugbau Reisch. Ein Planenwagen, bedruckt mit einer großflächigen Werbung des Unternehmens aus dem Ehekirchener Ortsteil Hollenbach. Zu sehen ist darauf die Rückseite einer Frau von der Hüfte abwärts, bekleidet mit knappen Hotpants. Daneben die Aufschrift „…damit hintn a wos scheens dro hängt“.

Dass das keine Frage von Geschmack mehr ist, befand der Deutsche Werberat bereits im Januar 2019 und rügte die Firma öffentlich. In der entsprechenden Pressemitteilung heißt es: „Nach intensiven Diskussionen mit der Reisch Fahrzeugbau GmbH aus dem bayerischen Ehekirchen-Hollenbach hatte das Unternehmen dem Deutschen Werberat zugesagt, künftig die vom Werberat als sexistisch beanstandete, großflächig an ihren Lkws angebrachte Werbung nicht mehr zu verwenden. (...).“

Der Werberat teilte auf Anfrage unserer Redaktion außerdem mit, dass die ersten Beschwerden über die Werbung bereits im Jahr 2017 eingegangen seien. Schon damals sagte die Firma dem Werberat zu, die Kampagne nicht mehr verwenden zu wollen. Es gingen allerdings weitere Beschwerden beim Werberat ein, woraufhin dieser im Januar 2019 die öffentliche Rüge aussprach. Gut zwei Jahre später fahren immer noch Lkws damit durch Deutschland.

Es ist nicht das erste Mal, dass Geschäftsführer Clemens Gapp auf die Werbung angesprochen wird. Seit Anfang 2020 leitet er die Firma. Die Eigentümer hatten die Unternehmensgruppe Konstant als Nachfolger eingesetzt. „Wir sind dabei, dass Unternehmen etwas umzukrempeln und in die Jetzt-Zeit zu holen“, sagt Gapp und meint damit auch den Außenauftritt und damit die sexistische Werbung, die nicht zu dem passe, wie sich das Unternehmen präsentieren möchte.

„So eine Modernisierung muss wohl dosiert werden und geht nicht von einem Tag auf den anderen“, antwortet er auf die Frage, warum auch zwei Jahre nach der öffentlichen Rüge des Werberates und ein Jahr nach dem Führungswechsel im Unternehmen noch Lkws damit auf den Straßen unterwegs sind. Im Gegenteil sei das Unternehmen bemüht, so Gapp, in einer männerdominierten Branche wie dem Fahrzeugbau Frauen zu fördern. „Wir freuen uns daher besonders, dass wir seit Herbst vergangenen Jahres eine junge Frau in unserer Zweigstelle in Eliasbrunn ausbilden.“

In wenigen Monaten soll dann auch die Werbung mit der knapp bekleideten Frau komplett der Vergangenheit angehören. Aktuell arbeite man an einer Neubeschaffung. Trotzdem verschwindet die Kampagne wohl zunächst nicht völlig von den Straßen. Die Firma, die auf Kundenwunsch klassischerweise Auflieger mit Aluwänden fertigt, lässt die Fahrzeuge entsprechend der Wünsche der Kunden beschriften.

Bei einigen davon scheint das Motiv gut anzukommen. Vereinzelt würden Kunden, laut Clemens Gapp, speziell diese Kampagne für ihr Fahrzeug wünschen. So auch die Speditionsfirma Hotz aus Baden-Württemberg. Diese wurde im Dezember vergangenen Jahres für eine ganz ähnliche Abbildung vom Werberat öffentlich gerügt. Sie hatte das Motiv des weiblichen Gesäßes von der Firma Reisch übernommen. Genauso wie den Satz „…damit hintn a wos scheens dro hängt“. Die Speditionsfirma gab zu verstehen, dass der Lkw weiterhin im Einsatz sei.

„Wir können den Kunden nicht verbieten, damit durch die Gegend zu fahren.“ Diese Werbung soll allerdings in Zukunft nicht mehr im Portfolio der Firma Reisch erscheinen und somit auch für Kunden in dieser Form nicht mehr verfügbar sein. „Der Beobachter differenziert natürlich nicht, auf wessen Wunsch diese Werbung angebracht wurde und bringt das automatisch mit uns in Verbindung“, so Gapp.

