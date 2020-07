vor 18 Min.

Trubel um Asylbewerber endet friedlich

Das Haus im Moos diente vorübergehend als Ausweichquartier

Der Anruf kam aus heiteren Himmel. Nachdem im Mai in einer Asylunterkunft in Schrobenhausen das Coronavirus grassierte und die gesunden von den infizierten Bewohnern so schnell wie nur möglich getrennt werden mussten, stand von einer Stunde auf die nächste ein Bus mit rund 20 Asylbewerbern vor dem Haus im Moos. Die Umweltbildungsstätte mit angeschlossenem Schullandheim hatte die Kapazitäten, die Asylbewerber vorübergehend aufzunehmen. Von der Aktion wurden nicht nur Stiftungsvorstand Heinrich Seißler und Stiftungsleiterin Steffi Klatt überrumpelt, sondern offenkundig auch die betroffenen Asylbewerber, die von ihrer Verlegung nach Kleinhohenried wenig begeistert waren.

Aufgrund der Sprachbarrieren war den afrikanischen Männern offenbar nicht klar, wo sie hinkamen und wie lange sie dort bleiben sollten. Heinrich Seißler sprach in der Stiftungsratssitzung am Dienstag von „Anlaufschwierigkeiten“ und einer nicht einfachen Situation. Glücklicherweise hätte jedoch Pfarrer Paul Igbo, der aus Nigeria stammt, vermitteln können. „Er hat dazu beigetragen, dass sich die anfängliche Aufregung sehr schnell gelegt hat.“

Dazu kam, dass die unmittelbaren Anwohner ebenso überrumpelt von den neuen Nachbarn waren. Wenn es nachts einmal laut wurde oder ein Stuhl durchs Fenster flog, machten sich nachvollziehbare „diffuse Ängste“ bei den Bewohnern breit, zeigte Seißler Verständnis.

Schon nach kurzer Zeit hätten sich die Asylbewerber in ihrem Ausweichquartier wohlgefühlt. „Der eine oder andere wollte wohl nicht mehr gehen“, wurde Landrat Peter von der Grün zugetragen. Zum Abschied gab es sogar für Stiftungsleiterin Steffi Klatt einen Blumenstrauß von den Migranten. „Am Ende ist es gut ausgegangen, aber der Anfang war nicht leicht“, zieht Seißler Bilanz. (clst)

