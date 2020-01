17.01.2020

Trübe Stimmung, unsichere Aussicht

Die Arbeitgeber der Metall- und Elektroindustrie schauen mit Sorgenfalten in die Zukunft

Von Manfred Dittenhofer

Deutschlands Schlüsselindustrie steht vor einer großen Herausforderung und am Rande eines großen Umbruchs. Das bestätigt auch die Umfrage unter den Mitgliedern des Verbands der bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeber, kurz bayme vbm. Wörter wie „schlechte Auftragslage“, „fallende Produktion“, sinkende Exporte“ und „rückläufige Beschäftigung“ bestimmten den Bericht von Helmut Krauss, dem Vorsitzenden der bayme vbm Region München Nord und Oberbayern. Der Unternehmer sprach einen frommen Wunsch gleich zu Beginn der Pressekonferenz aus. „Möge das Jahr 2020 besser werden als 2019 endete.“

Aber Krauss konkretisierte die Probleme wie auch die Wünsche der Arbeitgeber in der bayerischen Metall- und Elektroindustrie, die sehr von der Automobilindustrie abhängen. In dieser Branche kriselt es bekanntlich. Vor allem die politischen Rahmenbedingungen würden immer komplexer, so Krauss. Die überbordende Bürokratie zeige sich mehr und mehr als Innovationshemmer. Wie solle man als Unternehmen richtig investieren, wenn die Rahmenbedingungen nicht sicher seien?

Dass Verunsicherung in der Branche herrscht, das zeigt die jüngste Umfrage unter den bayme vbm-Mitgliedern. In den ersten zehn Monaten 2019 verzeichnete die Branche einen Produktionsrückgang von sechs Prozent. Bei der Automobil- und Zulieferindustrie liegt der Rückgang sogar bei über 16 Prozent. Erstmals seit 2009 melden die Unternehmen in Bayern aber auch in Oberbayern einen Beschäftigungsrückgang. Die meist skeptischen Erwartungshaltungen für 2020 wirken sich zwar laut Krauss noch nicht auf die Investitionshaltung aus. Die Art der Investitionen allerdings geht in Richtung Produkt- und Prozessoptimierung, Ersatzbeschaffungen und Rationalisierung. Gesteigert werden Produktionskapazitäten nicht mehr. In Bayern arbeiten momentan rund 870.000 Menschen in der Metall- und Elektroindustrie. In Oberbayern mit München Nord sind es über 255.000, davon über die Hälfte in der Region München Nord-Ingolstadt. Um diese Arbeitsplätze zu halten, seien die richtigen Rahmenbedingungen notwendig, so Krauss. Eine preislich verkraftbare Energieversorgung, mehr Flexibilität, weniger Regulierung und ein modernes Arbeitsrecht. Von der Politik fordert er vor allem steuerliche Entlastungen, wie die Senkung der Unternehmenssteuer, die Abschaffung des Soli und eine degressive Abschreibung auf Investitionsgüter. Außerdem sollten Investitionen in neue Ideen steuerlich abschreibbar sein. Das Ausmaß des Umbruchs in der Branche sei in vielen Köpfen noch nicht angekommen, so Krauss.

Thomas Stohwasser, Vorstandsmitglied der bayme vbm Oberbayern und Leiter Personal bei Conti Temic in Ingolstadt, richtete den Fokus auf die Kompetenzen der Mitarbeiter. Facharbeiter, vor allem IT-Fachleute, werden händeringend gesucht. Die Arbeitsplätze für an- und ungelernte Mitarbeiter aber fielen zunehmend der Automatisierung und Digitalisierung zum Opfer. Deshalb will Conti Temic seine Weiterbildungskooperation mit weiteren mittelständischen Unternehmen ausbauen.

Andere Unternehmen wachsen immer noch, wie die Firma ASAP in Gaimersheim zeigt. In den vergangenen zehn Jahren stieg die Zahl der Mitarbeiter an mehreren Standorten in Deutschland von insgesamt 70 auf heute 1200. ASAP ist Entwicklungspartner der Automobilindustrie. Das Auto bewegt sich mehr und mehr weg vom Verbrenner hin zum vernetzten Elektrofahrzeug. Und mit der technischen Vereinfachung der Antriebstechnik treten plötzlich Mitbewerber im Fahrzeugbau auf den Markt, mit denen bisher niemand gerechnet hat. All dies mache die Lage für die deutsche Industrie nicht einfacher.

Themen folgen