vor 35 Min.

Turbulenter Höhenflug

Das erste Wochenende des Pfingstvolksfests in Ingolstadt verläuft für die Schausteller gut. Und die Polizei? Die musste wieder Raufereien schlichten.

Von Silke Federsel

Karussell fahren, eine kühle Maß im Bierzelt genießen oder sein Glück an der Losbude versuchen: Seit Freitag findet wieder das Ingolstädter Pfingstvolksfest auf dem Festplatz an der Dreizehnerstraße statt. Seit dem Start waren Wetter und Temperaturen fast immer ideal, sodass dementsprechend viele Gäste zur Ingolstädter Wiesn kamen. So war es auch für die vielen Mitwirkenden und Verantwortlichen ein gelungenes Auftaktwochenende, wie Siegfried Schön, der Sprecher der Marktkaufleute und Schausteller, erklärte. „Wir hatten einen wunderbaren Auftakt, der Samstag war wegen des Regens und des Fußballspiels natürlich nicht so gut besucht. Dafür waren der Sonntag und vor allem der Montag ein voller Erfolg.“ Klagen hat er bis jetzt noch niemanden seiner Schaustellerkollegen gehört. „Wir sind alle sehr zufrieden, die Schausteller sind alle gut besucht, das freut uns sehr.“

Zu bieten hat das Volksfest auch heuer wieder einiges: Rund 80 Betriebe und Fahrgeschäfte sowie zwei große Festzelte, die Almhütte und die Fischerhütte und zahlreiche Imbissmöglichkeiten warten auf die Gäste. Wer Nervenkitzel sucht, ist sicherlich mit dem höchsten transportablen Freifallturm der Welt (Skyfall) gut beraten oder mit einer Runde im „Techno-Power“, dem schnellsten Karussell Europas. Aber natürlich gibt es auch wieder viele liebgewonnene Klassiker: Riesenrad, Kettenkarussell, Leopardenspur oder Autoskooter dürfen selbstverständlich nicht fehlen.

Wer es lieber gruselig mag, der sollte unbedingt in der Geisterbahn „Shocker“ vorbeischauen. Den Besucher erwarten in teils stockdunklen Räumen zahlreiche schaurige Gestalten und Szenen: So hüpft mal ein Skelett aus der Wanne oder die besessene Regan aus dem Exorzist schwebt über dem Bett – alles sehr detailgetreu gefertigt und schaurig-schön anzusehen.

Das gruselige Fahrgeschäft gehört dem Münchner Edmund Eckl, der sich seinen Spitznamen „Geisterbahn-Edi“ wahrlich verdient hat, denn seit einem halben Jahrhundert sind die gruseligen Attraktionen nun schon in seinem Besitz. Was ihn daran fasziniert? „Man kann dort so viele Ideen verwirklichen und kreativ sein“, sagt er, der seinen „Shocker“ größtenteils selbst gebaut hat. Mit seinen Horraraktionen reiste er nicht nur durch ganz Deutschland, sondern auch nach Holland, Italien oder sogar nach Japan. Auch in Ingolstadt ist er seit Jahren auf den Volksfesten vertreten, kennt das Fest noch vom ehemaligen Veranstaltungsort an der Jahnstraße, wo heute der Hallenbadparkplatz ist. Doch in Zukunft möchte der 70-Jährige kürzertreten. Der „Shocker“ soll demnächst den Besitzer wechseln.

Und welche Bilanz zieht die Polizei? Der Eröffnungstag des Pfingstvolksfests sei– gemessen am Besucheraufkommen – weitgehend friedlich verlaufen, vermeldete die Polizei. Im Verlauf des Abends gerieten vier Männer in einen Streit. Dabei flogen die Fäuste und es wurde mit Füßen getreten, berichtet die Polizei. Die Security-Mitarbeiter trennten die betrunkenen Streithähne schließlich voneinander. Die Beteiligten erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Raufereien gab es auch am Samstag. Ein 23-jähriger Ingolstädter, der von der Polizei kontrolliert wurde, weil er zuvor mehrfach Besucher angepöbelt hatte, versetzte einem Beamten einen Fußtritt und einen Kopfstoß gegen die Nase. Der Polizist wurde dabei leicht verletzt. Bei der Festnahme leistete der 23-Jährige weiter heftigen Widerstand und beleidigte die vier Polizeibeamten. Der Ingolstädter wurde zur Dienststelle gebracht und musste die Nacht in Gewahrsam verbringen. Ein Alkoholtest ergab, dass er über zwei Promille intus hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeivollzugsbeamte.

Nach dem Pokalfinalspiel FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt gerieten kurz vor Mitternacht schließlich zwei konkurrierende Fan-Gruppen aneinander. Als es zu Schubsereien kam und das Ganze zu eskalieren drohte, gingen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes dazwischen. Dabei versetzte ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen einem Angestellten der Security mehrere Faustschläge in das Gesicht. Insgesamt waren etwa zehn Personen an der Auseinandersetzung beteiligt. Aufgrund der aufgeheizten Stimmung und des hohen Alkoholkonsums der Beteiligten konnte der nähere Ablauf vor Ort nicht geklärt werden. Zeugen des Vorfalls werden deshalb gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0841/9343-2222 zu melden.