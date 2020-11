vor 15 Min.

US-Wahl: Auch eine Familie aus Neuburg hat gewählt

Plus Die Familie Sprenzel-Schoder aus Neuburg hat per Briefwahl für den nächsten US-Präsidenten gestimmt. Sie hofft auf ein schnelles und klares Ergebnis. Wie sie das Rennen ums Weiße Haus erlebt.

Von Andreas Dengler

Kaye Sprenzel lacht in den Telefonhörer. Alle vier Jahre werde sie kurz nach den US-Wahlen angerufen, sagt die 80-Jährige. Kaye Sprenzel stammt aus dem Bundesstaat Ohio und ist die Ehefrau von Neuburgs Ehrenbürger Anton Sprenzel. Seit Anfang der 70er Jahre lebt sie in Deutschland, ihren charmanten Akzent hat sie sich erhalten.

Fast die ganze Nacht blieb sie wach und hat die Wahl live verfolgt. Natürlich hat sie per Brief gewählt. Auch wenn es nichts genutzt habe, wie sie selbst sagt. „Ohio ist schon immer ein republikanischer Staat.“ Statt Trump für vier weitere Jahre im Weißen Haus zu sehen, hätte sie lieber den Demokraten Joe Biden als künftigen Präsidenten.

US-Wahl: In Neuburg wird die Auszählung gespannt verfolgt

Sprenzels Elternhaus war immer republikanisch. „Aber die Republikaner waren damals viel gemäßigter“, ergänzt sie sofort. Ein republikanischer Präsident wie George Bush senior sei nicht mit Donald Trump zu vergleichen.

Das knappe Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 zeigt, wie gespalten die USA heute sind. Diese Spaltung verläuft selbst unter Sprenzels Geschwistern. Über die Politik streiten sie aber nicht. „We agree to disagree, wir sind uns einig nicht übereinzustimmen.“

Neuburgerinnen politisieren bei Kaffee und Kuchen

Mit ihrer Schwägerin Hildegard Sprenzel-Wacker hat sie eine gute Gesprächspartnerin. Die beiden Damen analysieren bei Kaffee und Kuchen die US-Wahl. Die Neuburgerin Hildegard Sprenzel-Wacker hat die doppelte Staatsbürgerschaft. 15 Jahre lang lebte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Caspar in dem Bundesstaat Arizona. Obwohl sie in Deutschland aufgewachsen ist und seit 2012 nicht mehr in den USA lebt, nahm sie an dem Early Voting, der frühen Stimmabgabe per Internet, teil.

Joe Biden, Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Bild: Paul Sancya/AP/dpa

Ihre Nichte Sarah Schoder, die Tochter von Kaye und Anton Sprenzel, hat ihr bei der digitalen Stimmabgabe geholfen. Die Wahlregeln unterscheiden sich von Bundesstaat zu Bundesstaat, erklärt Sarah Schoder. In Arizona ist nur eine digitale Stimmabgabe möglich, in Ohio hingegen nur eine schriftliche Wahl per Brief erlaubt. Sie vermutet fast, dass dieses komplizierte Verfahren gewollt ist.

"Trump kann nicht verlieren"

Obwohl Sarah Schoder in Deutschland aufgewachsen ist, verbindet die Halbamerikanerin viel mit dem Heimatland ihrer Mutter. Vier Jahre lang lebte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Gerhard Schoder, Digitalreferent der Stadt Neuburg, an der Ostküste. Zwei ihrer vier Kinder sind in den USA geboren. „Wir sind extrem auf die Folter gespannt“, sagt Gerhard Schoder. Gemeinsam mit seiner Ehefrau verfolgt er die Wahl interessiert. Das knappe Rennen erinnere sie an die Wahl vor vier Jahren, sagt Sarah Schoder. In Gedanken ist das Paar bei ihren Freunden und Bekannten in den Staaten. Obwohl weder Sarah Schoder, noch ihre Mutter Kaye oder Tante Hildegard in den USA leben, haben sie gewählt.

US-Präsident Donald Trump hatte sich schon während der laufenden Auszählung zum Sieger erklärt. Bild: Evan Vucci/AP/dpa

„Die Wahl ist so wichtig, dass es für mich selbstverständlich war, daran teilzunehmen“, erklärt Hildegard Sprenzel-Wacker. Dass es bis zur Vereidigung im Januar zu Unruhen kommt, schließen die Schwägerinnen nicht aus. „Trump kann nicht verlieren“, sagt Hildegard Sprenzel-Wacker. „Der Vernünftigere wird siegen“, hofft Kaye Sprenzel. Sarah Schoder befürchtet, dass das Ergebnis vor dem Obersten Gerichtshof landet. „Aber ich hoffe jetzt einfach, dass alles gut endet.“

Hinweis: Der Artikel wurde noch während der Stimmauszählung verfasst.

