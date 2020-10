vor 1 Min.

Über 80 neue Abstellplätze für Räder am Neuburger Bahnhof

Plus Die 110 bestehenden Fahrradstellplätze sind meist hoffnungslos überfüllt. Jetzt bahnt sich eine Lösung an.

Von Gloria Geissler

Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. So geht es auch fast täglich vielen Radfahrern, die ihren Drahtesel am Neuburger Bahnhof abstellen wollen, um mit dem Zug weiterzufahren. Die 110 Fahrradabstellplätze sind meist überfüllt. Deswegen wird schon seit einiger Zeit der Ruf nach neuen Abstellplätzen laut. In der Sitzung des Bauausschusses am Mittwochabend gaben die Stadträte nun grünes Licht.

Im kommenden Jahr sollen 84 neue – und vor allem überdachte – Abstellplätze entstehen. Zwölf werden auf Bahngrund entstehen, 72 weitere auf dem Grünstreifen zwischen dem Parkplatz und dem Bahnsteig. Auf 18 Metern Länge baut die Stadt eine Doppelstockanlage. Das Ganze kostet rund 115.000 Euro, wird aber mit 70 Prozent gefördert, sodass die Stadt Neuburg nur rund 35.000 Euro bezahlen muss.

Wunsch nach mehr Fahrradabstellplätzen am Neuburger Bahnhof

Während sich Gabriele Kaps (CSU) freute, dass in Zeiten der Fridays-for-future-Bewegung in Neuburg mal wieder einmal was für Fahrradfahrer getan wird, forderte Gerhard Schoder (Grüne) och „viel mehr Fahrradabstellplätze“. Wer um 6 Uhr in der Früh komme, habe nur noch wenige Chancen einen überdachten Abstellplatz zu bekommen.

