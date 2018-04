vor 51 Min.

Überdrehte Partnersuche im „Weißen Rössl“

Sehr schwungvoll interpretiert die Wanderoper Brandenburg in Neuburg die Operette „Im weißen Rössl“. An manchen Stellen war es dann aber doch zu viel des Guten.

Von Anna Hecker

Wer liebt denn nun wen? Das heillose Beziehungschaos, das sich im „Weißen Rössl“ abspielt, findet sich als kunterbuntes Bühnenspektakel im Neuburger Stadttheater wieder. Bei der Inszenierung der Wanderoper Brandenburg unter der Regie von Claus Jürgen Frankl gibt es neben den schwungvollen Gesangsstücken auch schrille Kostüme und waghalsige Tanzeinlagen zu bewundern. Ob zum Schluss jede Liebschaft ein glückliches Ende findet, hängt dabei ganz vom Kaiser ab.

Der Hahn kräht. Es ist Zeit aufzustehen und das „Weiße Rössl“ zu öffnen. Schließlich wartet das Neuburger Publikum schon gespannt auf das Singspiel von Hans Müller. Ein aufwendiges Bühnenbild, das den Darstellern ein Spiel auf drei Ebenen ermöglicht, führt die Zuschauer in das österreichische Salzkammergut am Wolfgangsee. Wer sich gefragt hat, was die Menschen im „Weißen Rössl“ wohl am meisten beschäftigt, erhält gleich am Anfang die Antwort: Als die mannstolle Briefträgerin Kathi (Julia Domke) davon singt, welche Burschen ihr so gefallen, wird klar, dass hier jeder Topf auf der Suche nach einem Deckel ist. Das Wirrwarr um das Gefühlsleben der Protagonisten beginnt schon bei der Rössl-Wirtin Josepha (Antje Bornemeier). Zwar wird sie von ihrem Kellner Leopold (Herman Wallén) umgarnt, hat aber selbst nur Augen für den schicken Anwalt Dr. Siedler (Jan Reimitz) aus Berlin. Der möchte aber lieber die hübsche Ottilie (Julia Domke) um den Finger wickeln, die mit ihrem Vater, dem Geschäftsmann Giesecke (Bernd Gebhardt), im „Weißen Rössl“ Urlaub macht. Wem nicht jetzt schon der Kopf von soviel Liebeleien raucht, der kann über die zaghafte Annäherung zwischen Klärchen (Marie-Audrey Schatz) und dem hübschen Sigismund (Sören Ergang) schmunzeln. Das lispelnde Mädchen und der junge Mann mit Halbglatze, beide zwischendurch mal ganz in Karo gekleidet, machen sich zunächst über die kleinen Schönheitsfehler des jeweils anderen lustig, um dann zu entdecken, dass sie gerade deshalb so hervorragend zueinander passen. Mit viel Humor und schnippischen Wortwitzen werden auch die anderen Beziehungsirrfahrten präsentiert. So dichtet Leopold das Liebeslied zwischen Ottilie und dem Anwalt, den der Kellner zutiefst verachtet, kurzerhand um und schmettert inbrünstig: „Die ganze Welt ist himmelblau, wenn ich ihm eins auf’s Auge hau.“

Zwischenzeitlich ist es fast zu viel des Guten, wenn sogar die Strandkabinen zu tanzen anfangen und die Darsteller Steppschuhe für einen flotten Tanz überziehen. Auch der Vater von Ottilie, der eigentlich aus Berlin kommt, tanzt plötzlich in einer knallroten Lederhose über die Bühne. Da kommt die ruhige Szene sehr gelegen, als Wirtin Josepha und ihr hoher Gast, der Kaiser Franz Joseph, sich über die wichtigen Dinge im Leben austauschen. Schlussendlich ist es dann auch der Einfluss des Monarchen, der für das sehnsüchtig erwartete „Ende gut, alles gut“ sorgt. Durch seinen Hinweis, dass man in Leben auf sein Herz hören muss, findet Josepha zu ihrem Leopold, Ottilie und der Anwalt werden glücklich und auch das Klärchen will ihren Sigismund heiraten.

Die quietschbunte Bühnengaudi schließt mit dem zufriedenen Mitklatschen des Publikums zu „Im weißen Rössl am Wolfgangsee“ von Ralf Benatzky. Teils begeistert, teils enttäuscht von dem in jeglicher Hinsicht überschäumenden Schauspiel zeigen sich am Ende der Inszenierung die Neuburger Zuschauer.

