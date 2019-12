vor 42 Min.

Überschwemmungsgebiet bewegt in Burgheim die Gemüter

Bürgermeister Michael Böhm stimmt den Gemeinderat auf den Erörterungstermin ein. Was am am Dienstag im Landratsamt passiert.

Von Peter Maier

Betont kämpferisch präsentierte sich Burgheims Bürgermeister Michael Böhm beim wichtigsten Tagesordnungspunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung. Das „Überschwemmungsgebiet Kleine Paar“ in Burgheims Norden liegt Gemeinderäten und Rathauschef seit Längerem unverdaulich im Magen. Wegen Einwendungen zahlreicher betroffener Bürger, aber auch der Gemeinde selbst, findet am Dienstag, 10. Dezember, um 9 ein Anhörungstermin im Landratsamt statt.

In Burgheim brennt das Thema vielen unter den Nägeln

Dass vielen Burgheimern dieses Thema unter den Nägeln brennt, musste Michael Böhm während der drei Bürgerversammlungen im November zur Kenntnis nehmen. Der Umgriff des Überschwemmungsgebietes entspricht in keiner Weise langfristig der Lebenswirklichkeit, so der Bürgermeister, was Bürger feststellten oder auch nicht. „Deshalb gibt die Gemeinde nicht nach.“ Vermögenswerte würden stark beeinflusst und die bauliche Kultur enorm eingeschränkt. Zwar sei im Innenbereich eine Bebauung noch möglich, jedoch nur unter restriktiven Bedingungen. Fatal wäre es, so der Bürgermeister, sollte die Marktgemeinde das geplante Gewerbegebiet „Nordpark II“ nördlich der B16 nicht umsetzen dürfen. Es wäre ein existenzieller Nachteil für Burgheim. Die dazu seit 2011 gekauften sieben Hektar Fläche seien zwar nicht in den Sand gesetzt, sagte Böhm, stünden aber für die gewerbliche Entwicklung nicht mehr zur Verfügung. Nicht zuletzt deshalb, so kündigte der Bürgermeister an, wird er einen fachkundigen Rechtsanwalt zum Erörterungstermin mitbringen. „Den muss man zwar bezahlen, aber diese Arbeit müssen wir selbst liefern.“

Auch die Wirtschaft in Burgheim ist alarmiert

Entsprechend umfangreiche Vorbereitungsarbeit leistete das Bauamt. Mit Landrat Peter von der Grün hat sich Michael Böhm bereits ausgetauscht. In dem Gespräch gewann er den Eindruck, berichtete der Bürgermeister, dass dem Landkreischef der Ernst der Lage für Burgheim durchaus bewusst sei. Gemeinderat Klaus Rössler, zugleich Vorsitzender der Handels- und Gewerbevereinigung Burgheim, unterstrich die enorme Wichtigkeit des Gewerbegebietes entlang der Bundesstraße für die Marktgemeinde. Rössler schlug vor, dass möglichst der gesamte Gemeinderat am Erörterungstermin teilnehmen soll, um politischen Druck aufzubauen. Bei Bürgermeister Michael Böhm rannte er damit offene Türen ein. „Gut, wenn ich dann nicht ein einsamer Rufer in der Wüste bin“, meinte der Rathauschef. Gemeinderat Manfred Meier wollte noch wissen, ob der Ausbau der B16 unter den Voraussetzungen eines Überschwemmungsgebietes überhaupt möglich sei. Der Bürgermeister klärte auf: Dies ist möglich, weil dabei kein Baurecht gilt, sondern der Ausbau einem Planfeststellungsverfahren unterliegt. 2. Bürgermeister Peter Specht warf ein, dass ein Jahrhunderthochwasser die Grundlage für die Ausweisung des Überschwemmungsgebietes sei. Das Pfingsthochwasser von 1999 wurde als solches deklariert und dieses Gebiet sei davon nicht betroffen gewesen. Über die Ufer trat damals die Donau und nicht die Kleine Paar.

Themen folgen