Übersicht: Hier wird in Neuburg gebaut

In den kommenden Jahren entstehen in Neuburg einige neue Baugebiete. Weil die Nachfrage an Baugrundstücken ungebrochen hoch ist, gibt es ein spezielles Punktesystem zur Vergabe der begehrten Grundstücke. Grundsätzlich haben es einheimische Familien dadurch leichter, ein städtisches Grundstück zu bekommen.

Besonders begehrt ist städtischer Boden, für dessen Vergabe es ein spezielles System gibt. Wie das aussieht und wo neue Grundstücke entstehen.

Von Philipp Kinne

Der Bauboom reißt auch in Neuburg nicht ab. Grundstücke sind knapp, Wartelisten lang. Besonders begehrt: Baugrund der Stadt. Denn anders als private Flächen, ist der meist günstiger. Doch es gibt strenge Regeln für die Vergabe von städtischem Baugrund.

Punktesystem für städtische Grundstücke in Neuburg

Um die Grundstücke „möglichst sozial verträglich“ zu vergeben, hat die Stadt ein Punktesystem entworfen, erklärt Rechtsdirektor Ralf Rick, der für den strategischen Grunderwerb der Stadt zuständig ist. Die meisten Punkte gibt es für Eltern mit Kindern. „Wer zwei oder mehr Kinder hat, wird voraussichtlich länger in Neuburg wohnen“, sagt Rick. Deshalb werde er bevorzugt. Eine Rolle spielt auch, woher die Bewerber kommen. So haben Neuburger bessere Chancen auf ein städtisches Grundstück als Auswärtige. Auch wer ein Ehrenamt in der Stadt ausübt, bekommt Punkte. Ebenso werden Interessenten mit weniger Einkommen bevorzugt. Denn: „Wer ein großes Einkommen hat, findet auf dem Privatmarkt leichter ein Grundstück.“ Außerdem verkauft die Stadt Baugrund nur, wenn die neuen Eigentümer sich verpflichten, zeitig mit dem Bau zu beginnen und mindestens zehn Jahre dort zu leben. Dadurch wolle man Investitionsgeschäfte verhindern, erklärt Rick.

Das sind die städtischen Bauplätze in Neuburg. Bild: AZ Grafik

Doch auch Menschen von außerhalb und ohne Kinder haben eine Chance auf ein städtisches Grundstück – allerdings kann das teuerer werden. Denn einen Teil der Baugebiete verkauft auch die Stadt an den Höchstbietenden. „Meist sind die Grundstücke dennoch günstiger als die privaten“, sagt Bernhard Hillebrandt, der ebenfalls für den Grunderwerb der Stadt zuständig ist.

Neuburger mit Kindern im Vorteil

Damit ein neues Baugebiet entstehen kann, müssen in Neuburg mindestens 30 Prozent der Baugrundstücke der Stadt gehören. Das sei weniger als in vielen anderen Kommunen, wo der Anteil oft bei der Hälfte liege, erklärt Hillebrandt. Die Stadt muss sich also vor der Ausschreibung eines Baugebiets mit den Grundstückseigentümern einig werden. Besonders, wenn die einzelnen Grundstücke eines Gebiets verschiedenen Privatleuten gehören, sei das nicht einfach.

Die Grundstücke der Stadt werden dann üblicherweise nach dem Punktesystem vergeben. Gelingt es der Stadt aber, besonders viele Parzellen in einem Baugebiet zu erwerben, werden diese teils nach dem Bieterverfahren verkauft.

In den vergangenen Jahren hat die Stadt besonders in neuen Baugrund investiert. „Die Nachfrage ist ungebrochen groß“, versichert Ralf Rick. Er führt den Bauboom vor allem auf den anhaltend niedrigen Zinssatz und die Wirtschaftskraft der Region zurück. „Wir könnten ein Vielfaches an Grundstücken verkaufen.“ Allein in den vergangenen fünf Jahren hat die Stadt etwa 80 Bauplätze veräußert. Diese verteilen sich auf die Baugebiete Heinrichsheimstraße West, Geißgarten, am Brandl und Neuburg-West, wo 63 der 80 Grundstücke verkauft wurden. Aktuell befinden sich fünf städtische Baugebiete in Planung. Eine Übersicht:

Geißgarten Süd

Vor kurzem hat die Stadt hier bereits zehn Grundstücke verkauft. Ab Herbst 2018 sollen weitere drei dazukommen. Sie sollen nach dem Bieterverfahren vergeben werden.

Heinrichsheim Mitte West

Hier werden derzeit elf städtische Grundstücke nach dem Punktesystem verkauft. Mit dem Bau soll im kommenden Jahr begonnen werden.

Joshofen Nußschütt

Die Erschließung und der Verkauf von fünf städtischen Grundstücken ist im kommenden Jahr geplant. Baubeginn ist 2020.

Feldkirchen Siedlerweg

Noch ist unklar, wie groß die Grundstücksfläche dort sein wird. Die Stadt möchte hier allerdings keinen Baugrund an Privatpersonen verkaufen. Stattdessen sollen auf dem Gebiet drei große Mehrfamilienhäuser entstehen. Aktuell seien 32 Wohneinheiten geplant, sagt Ralf Rick. Der Wohnraum soll günstig sein, Sozialwohnungen sind allerdings nicht geplant.

Heckenweg

Mit der Erschließung des Gebiets neben den Neuburger Stadtwerken soll ab 2020 begonnen werden. Auch hier ist noch unklar, wie viele Baugrundstücke am Ende entstehen werden. Sicher ist aber, dass es das größte der genannten Baugebiete sein wird, sagt Rick. Etwa einen Hektar an Baugrund möchte die Stadt veräußern. Insgesamt ist der Baugrund in diesem Gebiet gut drei Hektar groß. Geplant sind Einfamilien- und Doppelhäuser sowie Mehrfamilienhäuser.

