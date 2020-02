17:24 Uhr

Überzeugt vom Ankerzentrum in Manching

Das Ankerzentrum in der ehemaligen Max-Immelmann-Kaserne in Oberstimm steht immer wieder in der Kritik. Jetzt besuchte Innenminister Joachim Herrmann die Einrichtung und verteidigte das Konzept.

Plus Innenminister Joachim Herrmann inspizierte die umstrittene Einrichtung. Wie er die aktuelle Lage beurteilt.

Von Manfred Dittenhofer

Hoher Besuch am Montag im Ankerzentrum in der ehemaligen Max-Immelmann-Kaserne in Manching: Bayerns Innen- und Integrationsminister Joachim Herrmann zeigte der Staatsministerin für Integration, Annette Widmann-Mauz, und der Präsidentin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW), Gerda Hasselfeldt, die Einrichtung im Ortsteil Oberstimm. Die beiden wollten sich ein aktuelles Bild vom Ankerzentrum machen. Alle drei sind vom Konzept überzeugt. Weiterhin regt sich aber auch Widerstand.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Der Rundgang fand noch ohne Presse statt. Bei der anschließenden Pressekonferenz war von den momentan rund 320 Bewohnern niemand zu sehen, dafür aber jede Menge Sicherheitsdienst anwesend. Der sei aufgestockt worden, so Joachim Herrmann zur aktuellen Lage im Ankerzentrum. Eine Folge davon: Die Polizeieinsätze im Umfeld der Einrichtung seien zurückgegangen, und zwar von vormals 540 auf 490 im Vorjahr. Die sogenannte „AnkER-Einrichtung“ (Zentrum für Ankunft, Entscheidung, Rückführung) habe sich bewährt, sagte der Minister. Die Asylverfahren würden seitdem schneller abgewickelt, im Durchschnitt dauere ein Verfahren drei Monate. Bei Neuankünften sei die Zeitspanne noch geringer. Möglich sei dies, weil alle maßgeblichen Akteure vor Ort unter einem Dach arbeiteten. Fünf Punkte sind im Zusammenhang mit dem Ankerzentrum wichtig Annette Widmann-Mauz betonte fünf Punkte, die ihr im Zusammenhang mit Ankerzentren wichtig seien: eine zügige Verfahrensabwicklung, eine qualitativ hochwertige Asylverfahrensberatung, eine sichere Unterbringung für Familien, Kinder und Frauen mit Rückzugsmöglichkeiten und den ungehinderten Zugang zu medizinischer Versorgung. Vor allem aber sei die Zeit für die Kinder gewinnbringend durch ein breites Bildungsangebot zu nutzen. All diese Punkte sah Widmann-Mauz erfüllt. Bild: Manfred Dittenhofer Natürlich sei es ein schwieriges Unterfangen, wenn Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen auf engem Raum zusammenleben müssten, antwortete Gerda Hasselfeldt auf die nicht verstummende Kritik an den Ankerzentren. Aber auch sie fand wie ihre Vorredner, dass das Konzept der Einrichtungen richtig sei. Man sei auf einem guten Weg, vor allem mit den vielen ehrenamtlichen Helfern, die sich dort engagieren würden. In Manching ist der Caritas-Verband sehr aktiv. Auch beim Ärztlichen Kreisverband bedankte sie sich explizit. Der Flüchtlingsrat kritisiert Ankerzentren vehement Kritik kam am Dienstag ganz aktuell in Form einer Pressemitteilung vom Münchner Flüchtlingsrat, der mutmaßte, dass die drei Besucher wohl keinen wirklich realen Einblick vor Ort erhalten würden. Ganz konkret schilderte der Verein einen Fall, der sich an Weihnachten zugetragen haben soll. Eine Mutter sei mit ihren vier Kindern über die Feiertage zu einem genehmigten Verwandtschaftsbesuch aufgebrochen. Als sie drei Wochen später nach Manching zurückkehrte, seien ihre Habseligkeiten aus dem Zimmer geräumt und entsorgt gewesen. Schul- und Spielsachen, Windeln, Laptop – alles weg. Der Umgang sei rau gewesen, erklärte Susanne Sondermayer vom Verein Münchner Flüchtlingsrat, an den sich die Mutter wandte. Die Kinder könnten wegen der fehlenden Schulsachen nicht mehr am Unterricht teilnehmen, so die Betroffene. Schadensersatz sei weder von der Betreiberfirma noch von der Regierung von Oberbayern geleistet worden, obwohl die Entsorgung unrechtmäßig erfolgt sei. Für Sondermayer sind Ankerzentren rechtsfreie Räume und ein Armutszeugnis für einen Rechtsstaat.

Themen folgen