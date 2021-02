17:49 Uhr

Umbau, Professoren, Bewerbung: Neuburger Campus nimmt Fahrt auf

Plus Im Herbst starten am neuen Hochschulstandort Neuburg zwei Studiengänge. Mittlerweile läuft der Umbau auf dem Lassigny-Areal. Und auch sonst sind die Planungen sehr konkret.

Von Andreas Schopf

Der Imagefilm ist längst fertig. In diesem hört man Sätze wie „Neuburg ist Zeitgeist“ oder „Neuburg ist Lebensfreude“, dazu hippe Bilder von jungen Menschen, die durch die Stadt joggen oder in der Donau baden. Die Vermarktung des neuen Hochschulstandortes ist in vollem Gange. Und auch sonst nehmen die Planungen für den Campus in der Ottheinrichstadt Fahrt auf. Am Donnerstag informierten die Verantwortlichen über den aktuellen Stand des Projektes.

Campus Neuburg: Der neue Hochschulstandort startet im Wintersemester 2021/22

Wie berichtet, wird aus dem Areal der ehemaligen Lassigny-Kaserne eine Außenstelle der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI). Die neue Fakultät „Nachhaltige Infrastruktur“ soll dort künftig 1200 Studenten eine Lern- und Forschungsumgebung bieten. Los geht es zum kommenden Wintersemester 2021/22 mit den beiden Bachelor-Studiengängen „Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement“ sowie „Wirtschaftsingenieurwesen Bau“.

Im Wintersemester 2021/22 starten auf einem historischen Kasernengelände im Herzen der Stadt Bachelorstudiengänge zum Thema Nachhaltigkeit. Es ist ein Imagevideo der Technischen Hochschule Ingolstadt. Video: Technische Hochschule Ingolstadt

Zum Start sind pro Studiengang 40 Studenten vorgesehen. Sie werden zunächst im sogenannten Gebäude 6, im ehemaligen THW-Gebäude, eine akademische Heimat finden. Dort werden zwei Hörsäle für 50 Studenten sowie zwei Seminarräume für 25 Studenten entstehen, außerdem zwei Büros für je vier Personen. Weiter geplant sind ein PC-Pool mit 20 Arbeitsplätzen sowie eine 40 Quadratmeter große Cafeteria. Das sanierungsbedürftige und unter Denkmalschutz stehende Gebäude muss dafür erst umgebaut werden. Diese Arbeiten laufen seit zwei Wochen, teilt Thomas Sendtner vom Staatlichen Bauamt Ingolstadt mit. Rechtzeitig zum Start im Wintersemester soll das Gebäude bereit sein für die ersten Studenten.

Außerdem wird ein neuer Modulbau entstehen, der insgesamt sieben Hörsäle sowie Platz für rund 500 Studenten beinhaltet. Der Bau, der bis zum Wintersemester 2022/23 einsatzbereit sein soll, bietet außerdem 13 Büros für 24 Personen, sowie ein jeweils knapp 100 Quadratmeter großes Labor und eine Bibliothek.

Der Campus Neuburg soll ein "lebendiges Wissensquartier" werden

Ergänzt wird das Campus-Areal durch Wohnheimplätze des Studentenwerks Erlangen-Nürnberg, eine Kinder-Krippe, einen Campus-Shop sowie Freizeitangebote. THI-Präsident Prof. Walter Schober kündigt ein „lebendiges Wissensquartier“ an. Es solle ein grüner Campus werden, der – getreu dem Fächerangebot – dem Anspruch der Nachhaltigkeit gerecht wird.

Die nötigen Grundstückskäufe durch den Freistaat sind laut THI-Kanzler Christian Müller weitestgehend abgeschlossen. Lediglich zwei Bereiche stehen noch aus, die an den Freistaat sowie das Studentenwerk gehen sollen. Hierfür sei man in „finalen Verhandlungen“. Abschließend geklärt werden sollen die Grundstücksangelegenheiten bis Ende März, so Müller.

Professor Walter Schober, der Präsident der Technischen Hochschule Ingolstadt, spricht im NR-Interview über den neuen Hochschulstandort Campus Neuburg. Video: Andreas Schopf

Bis zum Jahr 2030 soll es in Neuburg 1200 Studenten geben

Ziel ist es, bis zum Jahr 2030 insgesamt 1200 Studenten sowie 100 Mitarbeiter am Standort Neuburg zu vereinen. Dafür wird das Fächerangebot sukzessive ausgeweitet auf insgesamt elf Bachelor - und Masterstudiengänge (siehe Infokasten). Auch 35 Professuren sind im Aufbau. Wie berichtet, ist die Gründungsprofessur im Bereich Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement mit Prof. Holger Hoppe besetzt. Er kündigt an, Studenten den zukunftsträchtigen Bereich Nachhaltigkeit, kombiniert mit betriebswirtschaftlichen und technischen Kenntnissen, auf den Weg geben zu wollen.

Prof. Uwe Holzhammer wird für den Bereich Energiesystemtechnik zuständig sein. Er soll zudem die Nachhaltigkeitsforschung am Standort etablieren. Seit der vergangenen Woche steht außerdem fest, dass Prof. Jana Sue Bochert die Gründungsprofessur für die Bereiche Bauinformatik, -mechanik und - ingenieurwesen innehat. Weitere Professuren sollen innerhalb der kommenden Monate vergeben werden. Auch die Standortleitung ist aktuell ausgeschrieben.

Hochschulstandort Neuburg: Studiengänge sind "einmalig in Bayern"

Die beiden Studiengänge, die in Neuburg zunächst anlaufen, sind laut THI-Präsident Schober „einmalig in Bayern“. Wer sich für einen der Studiengänge interessiert, kann sich ab dem 2. Mai für das Wintersemester bewerben. Die Frist läuft bis 15. Juli. Bedingt durch Corona wird die Frist möglicherweise bis 30. Juli verlängert, kündigt Schober an. Er erklärt, welche Voraussetzungen Interessierte für ein Studium in Neuburg mitbringen müssen. Zum einen aus akademischer Sicht. Für das Studium braucht es (Fach-)Hochschulreife oder eine entsprechende berufliche Qualifizierung. Zum anderen müsse man Gründergeist, Start-Up-Mentalität, Offenheit und Gestaltungswillen mitbringen. „Die Leute der ersten Stunde sind aktiv in die Gestaltung eingebunden, um den neuen Standort aufzubauen“, so Schober.

Das „Gebäude 6“ wird seit zwei Wochen umgebaut. Dort entstehen unter anderem Hörsäle und Seminarräume für den Campus Neuburg. Bild: Andreas Schopf

Um ein Studium in Neuburg noch attraktiver zu machen, wolle man einige Stipendien-Plätze für Erststudierende anbieten, kündigt Oberbürgermeister Bernhard Gmehling an. Hierfür stehe man in Kontakt zum Programm „Deutschlandstipendium“. Gmehling nennt die Summe von 10.000 Euro, die man zunächst zur Verfügung stellen will, um begabte Studenten zu unterstützen. „Wir freuen uns sehr“, sagt Gmehling zu den Planungen für den Campus, die nun immer konkreter werden. „Was lange währt, wird endlich gut.“"

Lesen Sie hier einen Kommentar: Neuer Campus: Neuburg muss diese Chance jetzt nutzen

Lesen Sie auch:

Themen folgen