17:47 Uhr

Umfrage: Wie wichtig ist uns die EU?

Am 26. Mai ist Europawahl. Die Jüngeren im Landkreis stehen der Europäischen Union positiv gegenüber, die Älteren sehen die aktuelle Politik eher skeptisch.

Von Laura Freilinger

Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl sinkt kontinuierlich: Gingen 1979, als diese Wahl zum ersten Mal stattfand, noch knapp 62 Prozent aller Wahlberechtigten zur Urne, waren es bei der jüngsten Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments im Jahr 2014 nur noch rund 43 Prozent. Wird also von den Europäern bloß noch geschimpft, aber keiner will mehr mitbestimmen? Was halten die Neuburger – vom Jugendlichen bis zum Rentner – von der EU-Politik? Eine Umfrage der Neuburger Rundschau hat folgendes Meinungsbild ergeben:

Hanna Sperber, 16, Marienheim: „Wäre ich schon wahlberechtigt, würde ich auf jeden Fall wählen gehen. Ich fände es fragwürdig, anderen Menschen eine so wichtige Entscheidung zu überlassen. Manche Jugendlichen in meinem Bekanntenkreis sind politisch sehr aktiv, andere wiederum interessieren sich weniger. Das teils schwache politische Interesse in meiner Altersgruppe entsteht meiner Auffassung nach dadurch, dass wir noch von der Wahl ausgeschlossen sind. Komplett desinteressierte Jugendliche sind mir allerdings fast keine bekannt. Unsere gemeinsame Wirtschaft und die Reisefreiheit sind Beispiele für große Vorteile, die die EU mit sich bringt. Es herrscht nun lange Frieden, für den viel zu viele Menschen ihr Leben verlieren mussten. Heute vergessen die Leute, den Frieden wertzuschätzen. Nationalismus und Rassismus existieren noch immer.“

Elisa Hörmann, 18, Unterstall: „Ich persönlich werde aber auf jeden Fall wählen gehen, da ich es für richtig halte, dieses bedeutende Bürgerrecht in Anspruch zu nehmen. Es ist schließlich die Möglichkeit, meine Zukunft mitzubestimmen. Als Erstwähler werde ich das erste Mal vom Wahlrecht profitieren. Warum mir die EU wichtig ist? Neben der Reisefreiheit habe ich die Möglichkeit, jederzeit in jedem Land der EU leben und arbeiten zu dürfen. Ich freue mich auch, dass unsere Schulabschlüsse international anerkannt werden. An sich ist das Thema EU-Politik in meinem Bekanntenkreis im Gegensatz zu meiner Familie kein großes Thema. Ich habe schon viel mit meinem Vater über Europa diskutiert. Aus meiner Sicht kann ich in der EU keine großen Nachteile erkennen.“

Europawahl: Die älteren Landkreisbürger stehen der EU eher skeptisch gegenüber

Andreas Lehenberger, 57, Sinning: „Die Abläufe und Entscheidungsprozesse der Europäischen Union sind oft sehr undurchsichtig, ich versuchen dem Ganzen so weit wie möglich zu folgen. Die EU nützt nicht den Bürgern, sondern nur den Konzernen. Sie sollten ihre Steuern bezahlen, anstatt die Einkommen der Beschäftigten zu besteuern, damit alle Europäer gut von ihrer Arbeit leben können. Bayern hat zum Beispiel die Wohnungen der Landesbank auf Druck der EU für einen Spottpreis an Finanzhaie verkauft, jetzt fehlt es an bezahlbaren Wohnungen. Innerhalb meines Bekanntenkreises empfinde ich eine starke Tendenz zur EU-Skepsis, die mir deutlich stärker als in öffentlichen Meinungsumfragen scheint. Wir verdanken der Europäischen Union zwar den Frieden, allerdings kann man an Jugoslawien sehen, was passiert, wenn bei verschiedenen Nationen in einem Staat, vereint durch schlechte Politik, Nationalisten die Oberhand gewinnen. Ich werde zwar wählen gehen, bin aber im Großen und Ganzen durch die EU-Politik resigniert und glaube auch nicht daran, dass sich nach den Wahlen etwas verbessern wird. Schuld daran sind für mich auch die häufig zu EU-freundlichen Medien. So fehlt der nötige Druck auf die Politik.“

Edgar Schneider, 64, Unterstall: „Die EU ist für mich wie ein lästiges Übel, das aber auch Vorteile hat. Ohne die EU wäre Deutschland nicht das, was es heute ist. Der Grundgedanke der EU ist durchaus positiv, aber die Größe der Institution führt zu Bürokratie und dadurch wird es unübersichtlich. Außerdem haben Lobbys zu viel Macht. In meinem Bekanntenkreis herrscht eine allgemeine Frustration aufgrund der endlosen Asylpolitik, das Vorzeigebeispiel für die fehlende Konsensfähigkeit der EU. Ich habe bisher immer die gleiche Partei gewählt. Und ich werde auch diesmal wieder zur Wahl gehen, denn ich finde: Wer nicht zur Wahl geht, hat kein Recht zu kritisieren. Daher bin ich sogar für eine Wahlpflicht. Meine größte Angst ist, dass die Grünen zu stark werden. Meiner Meinung nach predigen sie Wasser und trinken Wein. Wir sind nun einmal eine Industrienation, die von der Autobranche lebt.“

Themen Folgen