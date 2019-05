vor 55 Min.

Umleitung: Ab Montag Bauarbeiten in Karlshuld

Autofahrer, die von Neuburg bzw. von der B16 kommen, müssen einen Umweg über Weichering fahren. Der Weg von Süden ist dagegen frei.

Ab Montag, 13. Mai, wird das Staatliche Bauamt Ingolstadt die Schäden in der Ortsdurchfahrt Karlshuld sanieren. Der Bereich zwischen der Einmündung Gewerbegebiet „Am Kreuzweg“ und dem Kreisverkehr an der Ingolstädter Straße ist dann nur einseitig befahrbar – und zwar von Süden kommend. Wer von Neuburg bzw. der B16 nach oder durch Karlshuld will, muss der Umleitung über Weichering und Neuschwetzingen folgen. Der Umweg ist etwa fünf Kilometer lang.

Umleitung: Die Bauarbeiten in Karlshuld dauern bis 24. Mai

Nach Informationen des Bauamts werden die Arbeiten zwischen dem 13. und 24. Mai an voraussichtlich zwei mal drei Tagen durchgeführt. Das Fräsen und der Einbau der Asphaltschichten erfolgt in zeitlich möglichst kurzem Abstand, um den Anliegern eine weitestgehend uneingeschränkte Nutzung ihrer Grundstückszufahrten zu gewährleisten. Trotzdem können Einschränkungen und Wartezeiten für Anlieger nicht ausgeschlossen werden. Im Zeitraum der Sperrung können auch Anlieger den betroffenen Abschnitt nur in Fahrtrichtung Neuburg nutzen. Die Arbeiten sollen bis spätestens 24. Mai abgeschlossen sein. (nr/clst)

