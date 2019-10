14:39 Uhr

Umleitung auf der B16: Abfahrt Hagau gesperrt

Autofahrer aufgepasst: Wer über die B16 nach Ingolstadt fahren möchte, muss derzeit eine Umleitung fahren.

Autofahrer, die von der B16 kommend an der Abfahrt „Hagau/Knoglerfreude“ abbiegen wollen, um nach Ingolstadt zu kommen, müssen derzeit eine Umleitung fahren. Weil die Brücke über die Bahngleise an der Weicheringer Straße in Hagau saniert wird, ist die Straße komplett gesperrt. Autofahrer, die auf der Bundesstraße von Neuburg kommend nach Ingolstadt wollen, müssen auf der B16 weiterfahren bis zur Abfahrt Ingolstadt/B13. Die Komplettsperre wird nach Auskunft der Stadt Ingolstadt voraussichtlich bis 22. November dauern. Die Umleitung ist ausgeschildert. (clst)

