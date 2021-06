Kaminkehrer für die Umwelt

Landrat zeichnet Kaminkehrermeister Siegfried Schneider für freiwilliges Umweltmanagement aus

Im Namen vom Bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber überreichte Landrat Peter von der Grün die Teilnehmerurkunde am Umwelt- und Klimapakt Bayern an Bezirkskaminkehrermeister Siegfried Schneider aus Gachenbach. Schneider ist für den Kehrbezirk Langenmosen verantwortlich und beteiligt sich seit seinem Beginn im Jahr 1995 am Umwelt- und Klimapakt Bayern.

Themen sind dabei in seinem Unternehmen das Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001, die Verwendung effizienter Lichttechnik, der Betrieb einer Fotovoltaik- und Biomasseanlage sowie die energetische Vollsanierung des Betriebsgebäudes. Auch in Zeiten des Coronavirus darf er tätig sein, denn als Brandschutzbeauftragter gilt sein Unternehmen als systemrelevant.

Der Umwelt- und Klimapakt Bayern ist eine Vereinbarung zwischen der Bayerischen Staatsregierung und der Bayerischen Wirtschaft. Er beruht auf Freiwilligkeit, Eigenverantwortung und Kooperation. Erklärtes Ziel ist es, den betrieblichen Umweltschutz kontinuierlich zu verbessern. Landrat Peter von der Grün dankte ihm für sein vorbildliches Engagement.