10:49 Uhr

Umweltschaden in Schrobenhausen: Lkw verliert Hunderte Liter Diesel

Weil das Wasserablaufrohr seines Sattelzugs defekt war, hat am Montagnachmittag ein 56-Jähriger das Erdreich in der Rudolf-Diesel-Straße verunreinigt.

Am Montagnachmittag gegen 16.10 Uhr war ein 56-jähriger Fahrer mit seinem Sattelzug und 25.000 Litern Diesel auf der B300 von Ingolstadt kommend in Richtung Augsburg unterwegs. Nach Angaben der Polizei bemerkte er plötzlich, dass aus einem seiner Tanks Diesel entwich. An der Ausfahrt Schrobenhausen-Mühlried verließ er die B300 und stellte seinen Lkw in der Rudolf-Diesel-Straße ab. Bis die ersten Maßnahmen durch die Feuerwehr Schrobenhausen getroffen werden konnten, gelangten mehrere Hundert Liter Diesel ins Erdreich neben der Fahrbahn. In Folge mussten die betroffenen Straßenabschnitte gereinigt und das Erdreich ausgetauscht werden.

Ursache war ein defektes Wasserablaufrohr

Ersten Erkenntnissen nach trat der Kraftstoff aus einem der Wasserablaufrohre aus, welche durch die Tanks verlaufen. Da die Gefahr bestand, dass das defekte Rohr weiter aufreißt, musste der Kraftstoff, welcher sich noch im Tank befand, an geeigneter Stelle umgepumpt werden. Eine Gefahr für Menschen bestand zu keinem Zeitpunkt. An dem Einsatz waren die Feuerwehren Mühlried und Schrobenhausen beteiligt. An den Ermittlungen beteiligt sich die Wasserschutzpolizei und der Gefahrenguttrupp der Autobahnpolizei Hohenbrunn. (nr)

Lesen Sie auch: