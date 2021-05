Schwimmender Müll

Nicht nur an Land, sondern auch zu Wasser wurde aufgeräumt

Volker Sieg aus Straß liebt es, auf der Donau zu paddeln. Mit seinem Freund Christian Stemmer aus Unterhausen unternimmt er immer wieder ausgedehnte Touren. Oft sammeln die beiden dabei Müll ein, der auf dem Wasser schwimmt oder sich im Uferbereich angesammelt hat.

In diesem Jahr haben sich die beiden der Aktion „Zero Waste“ angeschlossen, die von der Bund-Naturschutz-Gruppe Oberhausen organisiert wird. „Zero Waste“ heißt „Null Abfall“ und ist eine internationale Bewegung, die sich für einen abfallärmeren Konsum und gegen die Verschmutzung der Meere einsetzt. Bei einer Müllsammel-Aktion haben zuletzt freiwillige Helfer im Bereich von Ober- und Unterhausen einen riesigen Berg Müll zusammengetragen.

Auch an den Ufern der Friedberger Ach und der Donau, wo Volker Sieg und Christian Stemmer unter anderem aufgeräumt haben, wird viel Plastikabfall vom Hochwasser angeschwemmt, zahlreiche Glasflaschen zeugen vom Alkoholkonsum vieler „Wassersportler“. Drei Schiffsladungen von all dem Müll haben die beiden Paddler eingesammelt und weggefahren, am Ende „hat es sogar Spaß gemacht“. (amei)