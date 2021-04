Unbekannte beschädigen Auto des Kommunalen Ordnungsdienstes

Als die Mitarbeiter Samstagnacht von einem Einsatz zurückkommen, müssen sie eine böse Entdeckung machen.

Am Samstagabend haben Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) der Stadt Neuburg eine Gruppe Jugendlicher kontrolliert, die im Englischen Garten wegen lauter Musik aufgefallen war.

Als die beiden Männer kurz vor 22 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkamen, das sie in der Oskar-Wittmann-Straße abgestellt hatten, mussten sie feststellen, dass der Außenspiegel des Autos abgeschlagen und das Kennzeichen abmontiert worden war. Außerdem wurde die Motorhaube zerkratzt. Laut Polizeibericht ist davon auszugehen, dass an der Tat vier oder fünf unbekannte Personen beteiligt waren. Der Schaden am Auto beläuft sich auf etwa 1500 Euro. (nr)

Lesen Sie auch: