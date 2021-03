Unbekannter Dieb hat es auf Kupfer abgesehen

Dachrinnen, Fallrohre, Leitungsrohre: Am Wochenende kam es zu mehreren Diebstählen, immer mit dem selben Hintergrund.

In der Gemeinde Rennertshofen hat am vergangenen Wochenende ein Unbekannter an mehreren Gebäuden die Dachrinnen und Fallrohre aus Kupfer gestohlen. Konkret handelt es sich um die Kläranlage in Rennertshofen, das Pumpwerk in Rennertshofen und Trugenhofen sowie ein Haus in der Hatzenhofener Straße in Rennertshofen. Die Polizei Neuburg sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können: Telefon 08431/6711-0.

Auf Kupferrohre hatte es ein Dieb am Wochenende auch in Bergheim abgesehen. Wie berichtet, wurden dort am Westring aus einem Rohbau mehrere Kupferrohre abgezwickt und mitgenommen. (nr)