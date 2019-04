16:39 Uhr

Unbekannter fährt in Neuburg geparktes Auto an

Ein Unbekannter fährt auf dem Parkplatz eines Neuburger Supermarkts ein Auto an und rast davon.

Ein bislang unbekannter Autofahrer war am Donnerstagvormittag auf einem Supermarktparkplatz an der Augsburger Straße unterwegs. Dabei touchierte er ein ordnungsgemäß geparktes Auto an dessen Heck. Beim Verursacher muss die rechte Fahrzeugseite laut Polizei deutlich beschädigt sein. Im Anschluss an den Unfall flüchtete der Verursacher mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Neuburger Innenstadt. Zeugen sollen sich bei der Polizei Neuburg unter der Nummer 08431/6711-0 melden.

Themen Folgen