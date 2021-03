vor 17 Min.

Unbekannter lockert in Eichstätt Radmuttern an einem Auto

Ein Unbekannter hat in Eichstätt die Radmuttern an einem Auto gelockert.

Ziemliches Glück hatte ein 62-Jähriger aus Eichstätt. Als er mit seinem Auto fuhr, löste sich plötzlich eines der Räder. Offenbar hatte ein Unbekannter zuvor sämtliche Radmuttern gelockert.

Ein 62-Jähriger aus Eichstätt hatte seinen zum Wohnmobil umgebauten Pickup ordnungsgemäß auf dem Freiwasser-Parkplatz abgestellt. Während dieser Zeit - zwischen Mittwochnachmittag und Freitagnachmittag - hat ein bislang Unbekannter jedoch sämtliche Radmuttern des linken hinteren Rades gelockert.

Das Fahrzeug setzte wegen der gelockerten Radmuttern mit dem Radträger auf der Straße auf

Laut Polizei lockerten sich diese während der folgenden Fahrt so, dass sich die Felge löste und das Fahrzeug mit dem Radträger auf der Straße aufsetzte. "Nur durch Glück wurden dabei keine Personen verletzt", heißt es im Polizeibericht. Am Fahrzeug selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro.

Hinweise zu den gelockerten Radmuttern nimmt die Polizei Eichstätt entgegen

Hinweise nimmt die Polizei Eichstätt unter der Nummer 08421/9770-0 entgegen. (nr)

